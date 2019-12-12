Зеленский о "плане Б" по Донбассу: если стена - это другое государство

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что существует 5 планов реинтеграции Донбасса

Президент Владимир Зеленский рассказал о запасном плане по Донбассу. Об этом он заявил в эфире "Право на власть" на 1+1, передает РБК-Украина.

Зеленский заявил, что необходимо решать, как вернуть людей и "стену он бы очень не хотел применять".

"Мы утвердили 5 планов реинтеграции Донбасса на заседаниях СНБО. Один из этих планов - "план Б", для меня - это план "последняя буква". Это последний план. Я бы очень не хотел, что мы его применили. Эта стена она уже есть. Нам нужно решать, как вернуть людей, их понимание, что они украинцы. Живая стена - есть. Но мы должны двигаться", - заявил он.

Президент отметил, что, если построят стену, то "это другое государство, которое мы никогда не признаем".

"5 лет ждать и терять наших украинцев мы точно не собираемся. Если будет стена - это другое государство, мы никогда не признаем. Мы подробно прорабатывали эти планы. Мы понимаем, что, если стена, нам нужно будет сделать, чтобы украинцы на оккупированных территориях приехали к нам. Потому что за стеной будет - не государство, а что-то другое - другая местность, где будут только боевики", - заявил Зеленский.

Напомним, в России уже отреагировали на заявление о "строительстве стены" на границе с оккупированным Донбассом и назвали его контрпродуктивным.

Отметим, помощник президента Украины сделал это заявление в лондонском Chatham House. По его словам, власти начнут "строительство стены" в случае провала саммита "нормандской четверки" 9 декабря и минского процесса.