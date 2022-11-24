Генштаб оцінив готовність військ Білорусі самостійно вторгнутися в Україну

Він зазначив, що військовим керівництвом Республіки Білорусь прийнято рішення продовжити до 28 листопада перевірку бойової готовності національних Збройних сил, у тому числі із залученням груп офіцерів ЗС РФ.

"Хочу зазначити, що така перевірка триває з травня поточного року. При цьому готовність Збройних сил Білорусі вести самостійні наступальні дії оцінюється як низька. Морально-психологічний стан вважається низьким через відмову брати участь в так званій "спецоперації", а також у війні з Україною", - заявив Громов.

Нагадаємо, сьогодні ЗСУ звернулися до білорусів з попередженням: російські спецслужби готують провокації на об'єктах критичної інфраструктури Білорусі, аби втягнути її військових у війну проти України.

Нагадаємо, раніше у Генштабі повідомляли, що Білорусь може готуватися до ескалації.

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