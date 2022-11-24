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Генштаб оценил готовность войск Беларуси самостоятельно вторгнуться в Украину

Фото: Генштаб оценил готовность войск Беларуси самостоятельно вторгнуться в Украину (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Готовность войск Беларуси самостоятельно вторгнуться в Украину оценивается как низкая. Поскольку среди солдат РБ наблюдается нежелание участвовать в так называемой "спецоперации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

Он отметил, что военным руководством Республики Беларусь принято решение продлить до 28 ноября проверку боевой готовности национальных вооруженных сил, в том числе с привлечением групп офицеров ВС РФ.

"Хочу отметить, что подобная проверка продолжается с мая текущего года. При этом готовность Вооруженных сил Беларуси вести самостоятельные наступательные действия оценивается как низкая. Морально-психологическое состояние считается низким из-за отказа принимать участие в так называемой "спецоперации", а также в войне с Украиной", - заявил Громов.

Напомним, сегодня ВСУ обратились к белорусам с предупреждением: российские спецслужбы готовят провокации на объектах критической инфраструктуры Беларуси, чтобы втянуть ее военных в войну против Украины.

Напомним, ранее в Генштабе сообщали, что Беларусь может готовиться к эскалации.

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