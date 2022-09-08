ua ru
Чт, 08 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Генштаб оценил угрозу из Беларуси на фоне ее учений по "освобождению территорий"

Новина українською →
Киев, Четверг 08 сентября 2022 15:53
Генштаб оценил угрозу из Беларуси на фоне ее учений по "освобождению территорий" Фото: Генштаб оценил угрозу из Беларуси на фоне ее учений по "освобождению территорий"
Автор: Мария Кучерявец

Готовности участия Беларуси в российской войне против Украины по состоянию на сегодня не наблюдается. Такую оценку Генштаб дал на фоне начала военных учений белорусских войск по "освобождению захваченных территорий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

"Мы плодотворно отслеживаем ситуацию на наших границах, у нас есть информация о желании или не желании белорусского народа участвовать в захватнических планах России. Но увеличение населения, готового принять участие в агрессии на территории нашего государства, не отслеживается",- сказал Громов.

Военные учения Беларуси

Напомним, сегодня в Беларуси стартовали военные учения по "отработке боевых действий по освобождению территории, временно захваченной противником". Они продлятся до 14 сентября.

Эти учения будут проходить на Брестском полигоне, в Минской и Витебской областях.

Примечательно, что именно о таких учениях предупреждали в Генштабе ВСУ. Так, ранее Алексей Громов сообщил, что белорусские военные планируют организовать учения, на которых, вероятно, будет проведена тренировка "освобождения" территорий и не исключено, что имеется в виду захват части приграничных областей Украины.

Он отмечал, речь идет о приграничных районах Волынской, Ровенской и Житомирской областей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Беларусь Генштаб ВСУ Военные учения
NEWS
Контрнаступление ВСУ: наши бойцы вернули уже 700 квадратных километров на двух направлениях
Контрнаступление ВСУ: наши бойцы вернули уже 700 квадратных километров на двух направлениях
DAILY
Зачем россияне вывозят детей из Украины и что их ждет в РФ после депортации
Юлия Акимовакорреспондент Зачем россияне вывозят детей из Украины и что их ждет в РФ после депортации