Головна » Новини » Війна в Україні

Генштаб оприлюднив детальні карти бойових дій: аналіз фронту за добу

Україна, Неділя 26 жовтня 2025 09:12
Генштаб оприлюднив детальні карти бойових дій: аналіз фронту за добу Ілюстративне фото: Генштаб оновив дані боїв з фронту (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Протягом минулої доби вздовж всієї лінії фронту було зафіксовано 181 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням семи ракет, 75 авіаційних ударів, скинувши при цьому 144 керовані бомби. Крім цього, здійснив 3021 обстріл, з них 136 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4698 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів:

  • Данилівка, Покровське, Братське Дніпропетровської області;
  • Гуляйполе, Павлівка Запорізької області;
  • Козацьке Херсонської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулось п’ять бойових зіткнень, ворог завдав 13 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 26 керованих авіабомб, та здійснив 150 обстрілів, п’ять з яких – із реактивних систем залпового вогню.
Генштаб оприлюднив детальні карти бойових дій: аналіз фронту за добу

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська, Красного Першого, Строївки та в бік Бологівки, Колодязного й Дворічанського.
Генштаб оприлюднив детальні карти бойових дій: аналіз фронту за добу

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у бік Піщаного та Богуславки.
Генштаб оприлюднив детальні карти бойових дій: аналіз фронту за добу

На Лиманському напрямку ворог провів 12 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Середнє, Новоселівка, Зарічне, Торське та в напрямку населених пунктів Дробишеве й Коровій Яр.
Генштаб оприлюднив детальні карти бойових дій: аналіз фронту за добу

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири ворожі спроби просунутись вперед в районах Ямполя, Серебрянки та Сіверська.
Генштаб оприлюднив детальні карти бойових дій: аналіз фронту за добу

На Краматорському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися в районі Ступочок.
Генштаб оприлюднив детальні карти бойових дій: аналіз фронту за добу

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Софіївки.
Генштаб оприлюднив детальні карти бойових дій: аналіз фронту за добу

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 76 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Шахове, Володимирівка, Панківка, Маяк, Сухий Яр, Звірове, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Дачне.
Генштаб оприлюднив детальні карти бойових дій: аналіз фронту за добу

На Олександрівському напрямку противник протягом минулої доби здійснив 21 атаку поблизу населених пунктів Соснівка, Олексіївка, Нововасилівське, Степове, Піддубне, Вербове, Вишневе, Новогригорівка, Павлівка, Злагода та в напрямку Рибного.
Генштаб оприлюднив детальні карти бойових дій: аналіз фронту за добу

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили три атаки ворога в районі Малинівки.
Генштаб оприлюднив детальні карти бойових дій: аналіз фронту за добу

На Оріхівському напрямку відбито сім атак противника поблизу Степового, Кам’янського, Степногірська та в напрямку Новоандріївки.
Генштаб оприлюднив детальні карти бойових дій: аналіз фронту за добу

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.
Генштаб оприлюднив детальні карти бойових дій: аналіз фронту за добу

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та одну іншу важливу ціль противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 900 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 18 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 214 безпілотних літальних апаратів та 81 одиницю автомобільної техніки окупантів.

