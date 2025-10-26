Генштаб обнародовал детальные карты боевых действий: анализ фронта за сутки

За прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 181 боевое столкновение. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

По данным Генштаба, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением семи ракет, 75 авиационных ударов, сбросив при этом 144 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 3021 обстрел, из них 136 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4698 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:

Даниловка, Покровское, Братское Днепропетровской области;

Гуляйполе, Павловка Запорожской области;

Казацкое Херсонской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки состоялось пять боевых столкновений, враг нанес 13 авиационных ударов, применив при этом 26 управляемых авиабомб, и совершил 150 обстрелов, пять из которых - из реактивных систем залпового огня.



На Южно-Слобожанском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска, Красного Первого, Строевки и в сторону Бологовки, Колодязного и Двуречанского.



На Купянском направлении вчера состоялось восемь вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в сторону Песчаного и Богуславки.



На Лиманском направлении враг провел 12 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Среднее, Новоселовка, Заречное, Торское и в направлении населенных пунктов Дробышево и Коровий Яр.



На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили четыре вражеские попытки продвинуться вперед в районах Ямполя, Серебрянки и Северска.



На Краматорском направлении зафиксировано одно боевое столкновение, подразделения противника пытались продвинуться в районе Ступочек.



На Константиновском направлении враг совершил 22 атаки в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Щербиновки, Русиного Яра и в сторону Константиновки и Софиевки.



На Покровском направлении наши защитники остановили 76 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Шахово, Владимировка, Панковка, Маяк, Сухой Яр, Зверево, Родинское, Мирноград, Новоэкономичное, Красный Лиман, Луч, Балаган, Новопавловка, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал, Дачное.



На Александровском направлении противник в течение минувших суток совершил 21 атаку вблизи населенных пунктов Сосновка, Алексеевка, Нововасильевское, Степное, Поддубное, Вербовое, Вишневое, Новогригорьевка, Павловка, Злагода и в направлении Рыбного.



На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили три атаки врага в районе Малиновки.



На Ореховском направлении отбито семь атак противника вблизи Степного, Каменского, Степногорска и в направлении Новоандреевки.



На Приднепровском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и одну другую важную цель противника.