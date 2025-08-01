Генштаб оновив втрати РФ у війні: ЗСУ "мінуснули" ще 940 окупантів

Українські військові продовжують завдавати значних втрат армії Росії. За даними Генерального штабу ЗСУ, лише за минулу добу, 31 липня, було знищено ще 940 російських солдатів, а також техніку на десятки мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Так, Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 1 серпня 2025 року.
РФ у війні з Україною станом на 1 серпня втратила:
Нагадаємо, що від початку цієї доби на фронті відбулося 124 бойових зіткнення. При цьому на Покровському напрямку російські війська 37 разів намагалися прорвати українську оборону, а на Лиманському напрямку російські загарбники 28 разів атакували позиції ЗСУ.
Також прикордонники повідомили про успішні контратаки ЗСУ на Сумщині.
Наприклад, нещодавно Сили оборони України звільнили від окупантів прифронтове село Кіндратівка у Сумській області. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, витіснення ворога з цього населеного пункту дозволить ЗСУ закріпитись та затримати просування ворога