Генштаб оновив втрати РФ у війні: ЗСУ "мінуснули" ще 940 окупантів

Обстановка на фронті

Нагадаємо, що від початку цієї доби на фронті відбулося 124 бойових зіткнення. При цьому на Покровському напрямку російські війська 37 разів намагалися прорвати українську оборону, а на Лиманському напрямку російські загарбники 28 разів атакували позиції ЗСУ.

Також прикордонники повідомили про успішні контратаки ЗСУ на Сумщині.

Наприклад, нещодавно Сили оборони України звільнили від окупантів прифронтове село Кіндратівка у Сумській області. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, витіснення ворога з цього населеного пункту дозволить ЗСУ закріпитись та затримати просування ворога