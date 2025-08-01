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Генштаб оновив втрати РФ у війні: ЗСУ "мінуснули" ще 940 окупантів

Фото: знищена російська техніка (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Українські військові продовжують завдавати значних втрат армії Росії. За даними Генерального штабу ЗСУ, лише за минулу добу, 31 липня, було знищено ще 940 російських солдатів, а також техніку на десятки мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Так, Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 1 серпня 2025 року.

РФ у війні з Україною станом на 1 серпня втратила:

  • танків – 11068 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 23068 (+2) од,
  • артилерійських систем – 30944 (+33) од,
  • РСЗВ – 1451 (+0) од,
  • засоби ППО – 1203 (+1) од,
  • літаків – 421 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49057 (+163),
  • крилаті ракети – 3551 (+3),
  • кораблі/катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 56894 (+72) од,
  • спеціальна техніка – 3935 (+0).

Обстановка на фронті

Нагадаємо, що від початку цієї доби на фронті відбулося 124 бойових зіткнення. При цьому на Покровському напрямку російські війська 37 разів намагалися прорвати українську оборону, а на Лиманському напрямку російські загарбники 28 разів атакували позиції ЗСУ.

Також прикордонники повідомили про успішні контратаки ЗСУ на Сумщині.

Наприклад, нещодавно Сили оборони України звільнили від окупантів прифронтове село Кіндратівка у Сумській області. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, витіснення ворога з цього населеного пункту дозволить ЗСУ закріпитись та затримати просування ворога

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