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Генштаб обновил потери РФ в войне: ВСУ "минуснули" еще 940 оккупантов

Фото: уничтоженная российская техника (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Украинские военные продолжают наносить значительные потери армии России. По данным Генерального штаба ВСУ, только за минувшие сутки, 31 июля, было уничтожено еще 940 российских солдат, а также технику на десятки миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Так, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил потери российских оккупантов по состоянию на утро пятницы, 1 августа 2025 года.

РФ в войне с Украиной по состоянию на 1 августа потеряла:

  • танков - 11068 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 23068 (+2) ед,
  • артиллерийских систем - 30944 (+33) ед,
  • РСЗО - 1451 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1203 (+1) ед,
  • самолетов - 421 (+0) ед,
  • вертолетов - 340 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 49057 (+163),
  • крылатые ракеты - 3551 (+3),
  • корабли/катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 56894 (+72) ед,
  • специальная техника - 3935 (+0).

 

Обстановка на фронте

Напомним, что с начала этих суток на фронте произошло 124 боевых столкновения. При этом на Покровском направлении российские войска 37 раз пытались прорвать украинскую оборону, а на Лиманском направлении российские захватчики 28 раз атаковали позиции ВСУ.

Также пограничники сообщили об успешных контратаках ВСУ на Сумщине.

Например, недавно Силы обороны Украины освободили от оккупантов прифронтовое село Кондратовка в Сумской области. По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, вытеснение врага из этого населенного пункта позволит ВСУ закрепиться и задержать продвижение врага

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