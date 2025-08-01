Генштаб обновил потери РФ в войне: ВСУ "минуснули" еще 940 оккупантов

Обстановка на фронте

Напомним, что с начала этих суток на фронте произошло 124 боевых столкновения. При этом на Покровском направлении российские войска 37 раз пытались прорвать украинскую оборону, а на Лиманском направлении российские захватчики 28 раз атаковали позиции ВСУ.

Также пограничники сообщили об успешных контратаках ВСУ на Сумщине.

Например, недавно Силы обороны Украины освободили от оккупантов прифронтовое село Кондратовка в Сумской области. По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, вытеснение врага из этого населенного пункта позволит ВСУ закрепиться и задержать продвижение врага