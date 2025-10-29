Генштаб оновив втрати РФ за останню добу: що ЗСУ знищили на фронті

Нагадаємо, за даними Генштабу, за останню добу вздовж всієї лінії фронту відбулося 148 бойових зіткнень. Найгарячішою ділянкою фронту залишається Покровський напрямок, де українські захисники відбили 45 штурмів окупантів.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Миролюбівка, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія.