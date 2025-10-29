Генштаб обновил потери РФ за последние сутки: что ВСУ уничтожили на фронте

За последние сутки с 28 на 29 октября, армия России потеряла на фронте 1150 солдат и 20 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 29 октября 2025 года ориентировочно составляют:
Напомним, по данным Генштаба, за последние сутки вдоль всей линии фронта произошло 148 боевых столкновений. Самым горячим участком фронта остается Покровское направление, где украинские защитники отбили 45 штурмов оккупантов.
На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Родинское, Новоэкономичное, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Миролюбовка, Мирноград, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал.