Генштаб оновив втрати РФ за добу: понад 1100 солдатів і десятки артсистем
Фото: українські військові продовжують завдавати втрат противнику (Віталій Носач, РБК-Україна)
За останню добу, з 12 на 13 жовтня, росіяни втратили на фронті ще 1140 солдатів. Також ЗСУ знищили 21 артсистему і 109 одиниць автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 13 жовтня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 123 950 (+1140) осіб поранено/ліквідовано;
- танків - 11 251 (+3 од.;
- бойових броньованих машин - 23 345 од.;
- артилерійських систем - 33 599 (+21) од.;
- РСЗВ - 1520 (+2) од.;
- засоби ППО - 1225 од.;
- літаків - 427 од.;
- гелікоптерів - 346 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 69 242 (+232) од.;
- крилатих ракет - 3859 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 64 043 (+109) од.;
- спеціальної техніки - 3977 од.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, згідно з оцінкою Американського інституту вивчення війни (ISW), 11 жовтня Росія продовжила наступати по всій лінії фронту.
Зокрема, ворог наступав на Сумському напрямку, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях, а також на напрямку Великого Бурлука, та на Куп'янському, Боровському, Лиманському та Сіверському напрямках.
Однак експерти відзначили, що ворог майже ніде не просувається вперед.