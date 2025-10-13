Генштаб оновив втрати РФ за добу: понад 1100 солдатів і десятки артсистем

За останню добу, з 12 на 13 жовтня, росіяни втратили на фронті ще 1140 солдатів. Також ЗСУ знищили 21 артсистему і 109 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 13 жовтня 2025 року орієнтовно становлять:

Ситуація на фронті

Нагадаємо, згідно з оцінкою Американського інституту вивчення війни (ISW), 11 жовтня Росія продовжила наступати по всій лінії фронту.

Зокрема, ворог наступав на Сумському напрямку, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях, а також на напрямку Великого Бурлука, та на Куп'янському, Боровському, Лиманському та Сіверському напрямках.

Однак експерти відзначили, що ворог майже ніде не просувається вперед.