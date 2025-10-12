Армія РФ атакує по всій лінії фронту, але майже ніде не просувається: карти ISW

11 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед.

Така ж ситуація в Харківській області та на напрямку Великого Бурлука.

На Куп'янському, Боровському та Лиманському напрямках російським військам також не вдалось просунутись уперед. Як і на Сіверському та тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка.

Але війська РФ нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля.

Перший Азовський корпус Національної гвардії України 10 жовтня повідомив, що українські війська відбили посилений батальйонний механізований наступ, що складався з 35 танків та бронетехніки, у напрямку Шахова з боку Очеретиного (на південь від Костянтинівки).

ЗСУ пошкодили та знищили три російські танки, 16 одиниць бронетехніки та 41 мотоцикл. 20 російських військовослужбовців просунулися до Володимирівки, але станом на ранок 11 жовтня українські сили не спостерігали їх там.

Російські війська продовжують активно атакувати на Покровському напрямку. Їм вдалось там дещо просунутись.

11 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на сході Запорізької області, але підтвердженого прогресу не досягли.

Російські мілблогери 10 та 11 жовтня стверджували, що війська РФ просунулися на північ та південь від Новогригорівки, до західної околиці Охотничого та в межах південно-східної околиці Полтавки (все на північний схід від Гуляйполя). Але підтвердження цієї інформації нема.

На Херсонському напрямку військам РФ не вдалось просунутись уперед.

Повідомляється, що оператори безпілотників російського загону БАРС-33 продовжують працювати на Херсонському напрямку.