Генштаб обновил потери РФ за сутки: более 1100 солдат и десятки артсистем
Фото: украинские военные продолжают наносить потери противнику (Виталий Носач, РБК-Украина)
За последние сутки, с 12 на 13 октября, россияне потеряли на фронте еще 1140 солдат. Также ВСУ уничтожили 21 артсистему и 109 единиц автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 13 октября 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 123 950 (+1140) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 11 251 (+3 ед;
- боевых бронированных машин - 23 345 ед;
- артиллерийских систем - 33 599 (+21) ед;
- РСЗО - 1520 (+2) ед;
- средства ПВО - 1225 ед;
- самолетов - 427 ед;
- вертолетов - 346 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 69 242 (+232) ед;
- крылатых ракет - 3859 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 64 043 (+109) ед;
- специальной техники - 3977 ед.
Ситуація на фронте
Напомним, согласно оценке Американского института изучения войны (ISW), Россия 11 октября продолжили наступать по всей линии фронта.
В частности, враг наступал на Сумском направлении, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также на направлении Великого Бурлука, и на Купянском, Боровском, Лиманском и Северском направлениях.
Однако эксперты отметили, у врага почти нигде нет продвижения вперед.