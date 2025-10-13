Генштаб обновил потери РФ за сутки: более 1100 солдат и десятки артсистем

За последние сутки, с 12 на 13 октября, россияне потеряли на фронте еще 1140 солдат. Также ВСУ уничтожили 21 артсистему и 109 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 13 октября 2025 года ориентировочно составляют:

Ситуація на фронте

Напомним, согласно оценке Американского института изучения войны (ISW), Россия 11 октября продолжили наступать по всей линии фронта.

В частности, враг наступал на Сумском направлении, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также на направлении Великого Бурлука, и на Купянском, Боровском, Лиманском и Северском направлениях.

Однако эксперты отметили, у врага почти нигде нет продвижения вперед.