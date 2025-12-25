Генштаб оновив втрати РФ за добу: майже 900 окупантів та понад півтисячі дронів

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, що станом на вечір, 24 грудня, на фронті протягом доби відбулось 130 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак було зафіксовано на Покровському напрямку.

"Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Іванівка, Родинське, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке, Сухецьке, Мирноград, Покровськ, Дачне, Філія та в напрямку Гришиного", - йшлося у повідомленні.

