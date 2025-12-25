Генштаб обновил потери РФ за сутки: почти 900 оккупантов и более полутысячи дронов

Ситуация на фронтах

Напомним, что по состоянию на вечер, 24 декабря, на фронте в течение суток состоялось 130 боевых столкновений. Наибольшее количество атак было зафиксировано на Покровском направлении.

"Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Ивановка, Родинское, Красный Лиман, Котлино, Удачное, Молодецкое, Сухецкое, Мирноград, Покровск, Дачное, Филиал и в направлении Гришино", - говорилось в сообщении.

