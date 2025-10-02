ua en ru
Генштаб обновил потери РФ: за сутки почти 1000 солдат и десяток артсистем

Четверг 02 октября 2025 07:30
Фото: украинские военные продолжают наносить потери противнику (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки, с 1 на 2 октября, россияне потеряли на фронте еще 980 солдат. Также ВСУ уничтожили 12 артсистем и 29 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 2 октября 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 112 460 (+980) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 224 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 296 (+2) ед;
  • артиллерийских систем - 33 336 (+12) ед;
  • РСЗО - 1507 (+2) ед;
  • средства ПВО - 1224 ед;
  • самолетов - 427 ед;
  • вертолетов - 346 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 65 823 (+271) ед;
  • крылатых ракет - 3790 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 63 303 (+29) ед;
  • специальной техники - 3979 ед.

Успехи ВСУ на фронте

Напомним, что украинские воины продолжают контрнаступление на Добропольском направлении. Вчера главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что за минувшие сутки ВСУ относили контроль на 2,2 квадратными километрами территории.

"Наши штурмовые подразделения по отдельным направлениям продвинулись от 100 м до 1400 м. Во время боевых действий здесь ликвидировано 52 оккупанта, а общие потери противника за сутки составили 80 человек", - рассказал генерал.

Также он проинформировал, что за время контрнаступления ВСУ в Покровском районе удалось деоккупировать 177,8 квадратных километра территории, и еще 198,9 квадратных километра было зачищено от диверсантов.

