Генштаб обновил потери РФ: за сутки около 1200 оккупантов и десятки бронетехники

За сутки российская армия потеряла около 1200 оккупантов и десятки бронетехники. Генштаб ВСУ обновил данные об общих потерях врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

За последние сутки украинские Силы обороны ликвидировали еще 1280 российских военных, общие потери личного состава врага достигли 904 760.

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

24 марта 2025 года Россия осуществила массированную атаку ударными БпЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов. ПВО сбила 57 ударных БпЛА.

Вражеские дроны были запущены из направлений Миллерово, Курска и Приморско-Ахтарска (РФ).

Напомним, что Российские оккупанты в ночь на 24 марта атаковали Киевскую область дронами. В одном из районов региона зафиксированы повреждения, также пострадал человек.

Российские оккупанты в ночь с 23 на 24 марта атаковали город Запорожье. В результате атаки был зафиксирован пожар и есть пострадавшая.