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Генштаб обновил потери РФ: за сутки около 1200 оккупантов и десятки бронетехники

Понедельник 24 марта 2025 08:53
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Генштаб обновил потери РФ: за сутки около 1200 оккупантов и десятки бронетехники Фото:Генштаб обновил потери РФ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

За сутки российская армия потеряла около 1200 оккупантов и десятки бронетехники. Генштаб ВСУ обновил данные об общих потерях врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

За последние сутки украинские Силы обороны ликвидировали еще 1280 российских военных, общие потери личного состава врага достигли 904 760.

Ключевые потери техники:

  • Танки: 10 420 (+8);
  • Бронемашины: 21 652 (+16);
  • Артиллерийские системы: 25 129 (+81);
  • РСЗО: 1 338 (+5);
  • Средства ПВО: 1 117 (+1);
  • Вертолеты: 335 (+4);
  • БПЛА: 30 641 (+146);
  • Автомобильная техника и цистерны: 41 726 (+116);
  • Специальная техника: 3 785 (+1).

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

24 марта 2025 года Россия осуществила массированную атаку ударными БпЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов. ПВО сбила 57 ударных БпЛА.

Вражеские дроны были запущены из направлений Миллерово, Курска и Приморско-Ахтарска (РФ).

Напомним, что Российские оккупанты в ночь на 24 марта атаковали Киевскую область дронами. В одном из районов региона зафиксированы повреждения, также пострадал человек.

Российские оккупанты в ночь с 23 на 24 марта атаковали город Запорожье. В результате атаки был зафиксирован пожар и есть пострадавшая.

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