Генштаб обновил потери РФ: за сутки около 1200 оккупантов и десятки бронетехники
За сутки российская армия потеряла около 1200 оккупантов и десятки бронетехники. Генштаб ВСУ обновил данные об общих потерях врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
За последние сутки украинские Силы обороны ликвидировали еще 1280 российских военных, общие потери личного состава врага достигли 904 760.
Ключевые потери техники:
- Танки: 10 420 (+8);
- Бронемашины: 21 652 (+16);
- Артиллерийские системы: 25 129 (+81);
- РСЗО: 1 338 (+5);
- Средства ПВО: 1 117 (+1);
- Вертолеты: 335 (+4);
- БПЛА: 30 641 (+146);
- Автомобильная техника и цистерны: 41 726 (+116);
- Специальная техника: 3 785 (+1).
Ситуация на фронте и обстрелы РФ
24 марта 2025 года Россия осуществила массированную атаку ударными БпЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов. ПВО сбила 57 ударных БпЛА.
Вражеские дроны были запущены из направлений Миллерово, Курска и Приморско-Ахтарска (РФ).
Напомним, что Российские оккупанты в ночь на 24 марта атаковали Киевскую область дронами. В одном из районов региона зафиксированы повреждения, также пострадал человек.
Российские оккупанты в ночь с 23 на 24 марта атаковали город Запорожье. В результате атаки был зафиксирован пожар и есть пострадавшая.