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Генштаб оновив карту бойових дій: де найбільший тиск ворога і як відповідають ЗСУ

Неділя 20 липня 2025 08:23
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Генштаб оновив карту бойових дій: де найбільший тиск ворога і як відповідають ЗСУ Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Протягом минулої доби, 19 липня, на фронті зафіксовано 154 бойових зіткнення. Російські війська атакували позиції Сил оборони України, застосовуючи авіацію, ракети, дрони та артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Масовані удари по фронту

Противник здійснив чотири ракетні та 64 авіаційні атаки, випустивши 31 ракету та скинувши 112 керованих авіабомб. Також зафіксовано 5706 обстрілів, зокрема 117 - з реактивних систем залпового вогню. Окрім того, застосовано 3857 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів:

  • Шостка (Сумська область)
  • Шахове, Родинське, Мирноград, Білицьке (Донецька область)
  • Мала Токмачка, Червона Криниця, Новоданилівка, Плавні, Приморське, Васинівка, Оріхів, Григорівка, Річне (Запорізька область)
  • Тягинка, Львове (Херсонська область)

Відповідь ЗСУ

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили:

  • 7 районів зосередження особового складу, техніки та озброєння ворога
  • пункт управління БпЛА
  • 1 артилерійську систему російських військ

Ситуація за напрямками

Північно-Слобожанський та Курський напрямки. 21 бойове зіткнення, 8 авіаударів (15 керованих авіабомб), 323 обстріли, з них 4 - із РСЗВ.

Генштаб оновив карту бойових дій: де найбільший тиск ворога і як відповідають ЗСУ

Південно-Слобожанський напрямок. Сили оборони відбили 6 атак поблизу Вовчанська, Строївки, Липців та Стариці.

Генштаб оновив карту бойових дій: де найбільший тиск ворога і як відповідають ЗСУ

Куп’янський напрямок. Ворог здійснив 4 штурми в районах Голубівки та Загризового.

Генштаб оновив карту бойових дій: де найбільший тиск ворога і як відповідають ЗСУ

Лиманський напрямок. Зафіксовано 22 атаки окупантів у районах Новий Мир, Торське, Серебрянка, Рідкодуб, Греківка, Шандриголове, Карпівка, Колодязі, Білогорівка, Григорівка.

Генштаб оновив карту бойових дій: де найбільший тиск ворога і як відповідають ЗСУ

Сіверський напрямок. ЗСУ відбили 3 штурми в районі Серебрянки.

Генштаб оновив карту бойових дій: де найбільший тиск ворога і як відповідають ЗСУ

Краматорський напрямок. Відбулося 3 боєзіткнення поблизу Часового Яру та Білої Гори.

Генштаб оновив карту бойових дій: де найбільший тиск ворога і як відповідають ЗСУ

Торецький напрямок. Ворог атакував 9 разів поблизу Диліївки, Торецька та Русиного Яру.

Генштаб оновив карту бойових дій: де найбільший тиск ворога і як відповідають ЗСУ

Покровський напрямок. Сили оборони відбили 50 штурмів у районах Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Горіхове, Шевченко, Муравка, Дачне, Мирноград, Звірове, Олексіївка та на підступах до Покровська.

Генштаб оновив карту бойових дій: де найбільший тиск ворога і як відповідають ЗСУ

Новопавлівський напрямок. Відбито 16 атак у Шевченко, Запоріжжя, Андріївка-Клевцове, Зелений Гай, Воскресенка, Вільне Поле, Темирівка, Зелене Поле та в напрямку Маліївки.

Генштаб оновив карту бойових дій: де найбільший тиск ворога і як відповідають ЗСУ

Гуляйпільський напрямок. Окупанти здійснили одну безуспішну атаку в районі Малинівки.

Генштаб оновив карту бойових дій: де найбільший тиск ворога і як відповідають ЗСУ

Оріхівський напрямок. Сили оборони зупинили один штурм біля Кам’янського.

Генштаб оновив карту бойових дій: де найбільший тиск ворога і як відповідають ЗСУ

Придніпровський напрямок. Відбулося 6 бойових зіткнень з противником.

Генштаб оновив карту бойових дій: де найбільший тиск ворога і як відповідають ЗСУ

Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування ударних угруповань не виявлено.

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, минулої доби втрати російських загарбників склали 1040 осіб.

Також українські воїни знешкодили три танки, дев’ять бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 270 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 23 ракети, 121 одиницю автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему російських окупантів.

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