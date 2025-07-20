Генштаб оновив карту бойових дій: де найбільший тиск ворога і як відповідають ЗСУ

Протягом минулої доби, 19 липня, на фронті зафіксовано 154 бойових зіткнення. Російські війська атакували позиції Сил оборони України, застосовуючи авіацію, ракети, дрони та артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Масовані удари по фронту

Противник здійснив чотири ракетні та 64 авіаційні атаки, випустивши 31 ракету та скинувши 112 керованих авіабомб. Також зафіксовано 5706 обстрілів, зокрема 117 - з реактивних систем залпового вогню. Окрім того, застосовано 3857 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів:

Шостка (Сумська область)

(Сумська область) Шахове, Родинське, Мирноград, Білицьке (Донецька область)

(Донецька область) Мала Токмачка, Червона Криниця, Новоданилівка, Плавні, Приморське, Васинівка, Оріхів, Григорівка, Річне (Запорізька область)

(Запорізька область) Тягинка, Львове (Херсонська область)

Відповідь ЗСУ

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили:

7 районів зосередження особового складу, техніки та озброєння ворога

пункт управління БпЛА

1 артилерійську систему російських військ

Ситуація за напрямками

Північно-Слобожанський та Курський напрямки. 21 бойове зіткнення, 8 авіаударів (15 керованих авіабомб), 323 обстріли, з них 4 - із РСЗВ.

Південно-Слобожанський напрямок. Сили оборони відбили 6 атак поблизу Вовчанська, Строївки, Липців та Стариці.

Куп’янський напрямок. Ворог здійснив 4 штурми в районах Голубівки та Загризового.

Лиманський напрямок. Зафіксовано 22 атаки окупантів у районах Новий Мир, Торське, Серебрянка, Рідкодуб, Греківка, Шандриголове, Карпівка, Колодязі, Білогорівка, Григорівка.

Сіверський напрямок. ЗСУ відбили 3 штурми в районі Серебрянки.

Краматорський напрямок. Відбулося 3 боєзіткнення поблизу Часового Яру та Білої Гори.

Торецький напрямок. Ворог атакував 9 разів поблизу Диліївки, Торецька та Русиного Яру.

Покровський напрямок. Сили оборони відбили 50 штурмів у районах Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Горіхове, Шевченко, Муравка, Дачне, Мирноград, Звірове, Олексіївка та на підступах до Покровська.

Новопавлівський напрямок. Відбито 16 атак у Шевченко, Запоріжжя, Андріївка-Клевцове, Зелений Гай, Воскресенка, Вільне Поле, Темирівка, Зелене Поле та в напрямку Маліївки.

Гуляйпільський напрямок. Окупанти здійснили одну безуспішну атаку в районі Малинівки.

Оріхівський напрямок. Сили оборони зупинили один штурм біля Кам’янського.

Придніпровський напрямок. Відбулося 6 бойових зіткнень з противником.

Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування ударних угруповань не виявлено.