Солдати, танки та ракети: що РФ втратила на фронті за останню добу
Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати росіян (GettyImages)
Російська армія за останню добу втратила понад 1000 солдатів з особового складу. А також танки та артилерійські системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 20 липня 2025 року орієнтовно склали:
- особового складу - 1041990 (+1040) осіб;
- танків - 11035 (+3) одиниць;
- бойових броньованих машин - 23021 (+9) одиниця;
- артилерійських систем - 30583 (+52) одиниці;
- РСЗВ - 1443 (+1) одиниці;
- засоби ППО - 1198 одиниць;
- літаків - 421 одиниця;
- гелікоптерів - 340 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 46982 (+270) одиниці;
- крилаті ракети - 3515 (+23) одиниць;
- кораблі / катери - 28 одиниць;
- підводні човни - один;
- автомобільна техніка та автоцистерни - 55727 (+121) одиниць;
- спеціальна техніка - 3932 одиниці.
Втрати армії РФ
Нагадаємо, що за попередню добу, з 18 на 19 липня, втрати армії РФ у боях проти України становили 1120 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили 46 артсистем, 163 дрони і 112 одиниць автотехніки.
Зазначимо, з початку повномасштабної війни, втрати армії РФ перевищили 1 млн осіб.
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