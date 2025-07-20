Солдати, танки та ракети: що РФ втратила на фронті за останню добу

Російська армія за останню добу втратила понад 1000 солдатів з особового складу. А також танки та артилерійські системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 20 липня 2025 року орієнтовно склали:

Втрати армії РФ

Нагадаємо, що за попередню добу, з 18 на 19 липня, втрати армії РФ у боях проти України становили 1120 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили 46 артсистем, 163 дрони і 112 одиниць автотехніки.

Зазначимо, з початку повномасштабної війни, втрати армії РФ перевищили 1 млн осіб.

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