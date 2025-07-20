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Солдати, танки та ракети: що РФ втратила на фронті за останню добу

Неділя 20 липня 2025 07:37
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Солдати, танки та ракети: що РФ втратила на фронті за останню добу Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати росіян (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія за останню добу втратила понад 1000 солдатів з особового складу. А також танки та артилерійські системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 20 липня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - 1041990 (+1040) осіб;
  • танків - 11035 (+3) одиниць;
  • бойових броньованих машин - 23021 (+9) одиниця;
  • артилерійських систем - 30583 (+52) одиниці;
  • РСЗВ - 1443 (+1) одиниці;
  • засоби ППО - 1198 одиниць;
  • літаків - 421 одиниця;
  • гелікоптерів - 340 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 46982 (+270) одиниці;
  • крилаті ракети - 3515 (+23) одиниць;
  • кораблі / катери - 28 одиниць;
  • підводні човни - один;
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 55727 (+121) одиниць;
  • спеціальна техніка - 3932 одиниці.

Солдати, танки та ракети: що РФ втратила на фронті за останню добу

Втрати армії РФ

Нагадаємо, що за попередню добу, з 18 на 19 липня, втрати армії РФ у боях проти України становили 1120 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили 46 артсистем, 163 дрони і 112 одиниць автотехніки.

Зазначимо, з початку повномасштабної війни, втрати армії РФ перевищили 1 млн осіб.

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