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Генштаб обновил карту боевых действий: где наибольшее давление врага и как отвечают ВСУ

Воскресенье 20 июля 2025 08:23
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Генштаб обновил карту боевых действий: где наибольшее давление врага и как отвечают ВСУ Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

За прошедшие сутки, 19 июля, на фронте зафиксировано 154 боевых столкновения. Российские войска атаковали позиции Сил обороны Украины, применяя авиацию, ракеты, дроны и артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Массированные удары по фронту

Противник совершил четыре ракетные и 64 авиационные атаки, выпустив 31 ракету и сбросив 112 управляемых авиабомб. Также зафиксировано 5706 обстрелов, в том числе 117 - из реактивных систем залпового огня. Кроме того, применены 3857 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов:

  • Шостка (Сумская область)
  • Шахово, Родинское, Мирноград, Белицкое (Донецкая область)
  • Малая Токмачка, Красная Криница, Новоданиловка, Плавни, Приморское, Васильевка, Орехов, Григорьевка, Речное (Запорожская область)
  • Тягинка, Львовское (Херсонская область)

Ответ ВСУ

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили:

  • 7 районов сосредоточения личного состава, техники и вооружения врага
  • пункт управления БпЛА
  • 1 артиллерийскую систему российских войск

Ситуация по направлениям

Северо-Слобожанское и Курское направления. 21 боевое столкновение, 8 авиаударов (15 управляемых авиабомб), 323 обстрела, из них 4 - из РСЗО.

Генштаб обновил карту боевых действий: где наибольшее давление врага и как отвечают ВСУ

Южно-Слобожанское направление. Силы обороны отбили 6 атак вблизи Волчанска, Строевки, Липцов и Старицы.

Генштаб обновил карту боевых действий: где наибольшее давление врага и как отвечают ВСУ

Купянское направление. Враг совершил 4 штурма в районах Голубовки и Загрызово.

Генштаб обновил карту боевых действий: где наибольшее давление врага и как отвечают ВСУ

Лиманское направление. 22 атаки оккупантов зафиксированы в районах Новый Мир, Торское, Серебрянка, Редкодуб, Грековка, Шандриголовое, Карповка, Колодязи, Белогоровка, Григорьевка.

Генштаб обновил карту боевых действий: где наибольшее давление врага и как отвечают ВСУ

Северское направление. ВСУ отбили 3 штурма в районе Серебрянки.

Генштаб обновил карту боевых действий: где наибольшее давление врага и как отвечают ВСУ

Краматорское направление. Состоялось 3 боестолкновения вблизи Часового Яра и Белой Горы.

Генштаб обновил карту боевых действий: где наибольшее давление врага и как отвечают ВСУ

Торецкое направление. Враг атаковал 9 раз вблизи Дилиевки, Торецка и Русиного Яра.

Генштаб обновил карту боевых действий: где наибольшее давление врага и как отвечают ВСУ

Покровское направление. Силы обороны отбили 50 штурмов в районах Попов Яр, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Молодецкое, Ореховое, Шевченко, Муравка, Дачное, Мирноград, Зверево, Алексеевка и на подступах к Покровску.

Генштаб обновил карту боевых действий: где наибольшее давление врага и как отвечают ВСУ

Новопавловское направление. Отражено 16 атак в Шевченко, Запорожье, Андреевка-Клевцово, Зеленый Гай, Воскресенка, Вольное Поле, Темировка, Зеленое Поле и в направлении Малиевки.

Генштаб обновил карту боевых действий: где наибольшее давление врага и как отвечают ВСУ

Гуляйпольское направление. Оккупанты совершили одну безуспешную атаку в районе Малиновки.

Генштаб обновил карту боевых действий: где наибольшее давление врага и как отвечают ВСУ

Ореховское направление. Силы обороны остановили один штурм возле Каменского.

Генштаб обновил карту боевых действий: где наибольшее давление врага и как отвечают ВСУ

Приднепровское направление. Состоялось 6 боевых столкновений с противником.

Генштаб обновил карту боевых действий: где наибольшее давление врага и как отвечают ВСУ

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования ударных группировок не обнаружено.

Потери России в войне

Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1040 человек.

Также украинские воины обезвредили три танка, девять боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 270 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 23 ракеты, 121 единицу автомобильной техники и одну тяжелую огнеметную систему российских оккупантов.

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