Генштаб обновил карту боевых действий: где наибольшее давление врага и как отвечают ВСУ

За прошедшие сутки, 19 июля, на фронте зафиксировано 154 боевых столкновения. Российские войска атаковали позиции Сил обороны Украины, применяя авиацию, ракеты, дроны и артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Массированные удары по фронту

Противник совершил четыре ракетные и 64 авиационные атаки, выпустив 31 ракету и сбросив 112 управляемых авиабомб. Также зафиксировано 5706 обстрелов, в том числе 117 - из реактивных систем залпового огня. Кроме того, применены 3857 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов:

Шостка (Сумская область)

(Сумская область) Шахово, Родинское, Мирноград, Белицкое (Донецкая область)

(Донецкая область) Малая Токмачка, Красная Криница, Новоданиловка, Плавни, Приморское, Васильевка, Орехов, Григорьевка, Речное (Запорожская область)

(Запорожская область) Тягинка, Львовское (Херсонская область)

Ответ ВСУ

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили:

7 районов сосредоточения личного состава, техники и вооружения врага

пункт управления БпЛА

1 артиллерийскую систему российских войск

Ситуация по направлениям

Северо-Слобожанское и Курское направления. 21 боевое столкновение, 8 авиаударов (15 управляемых авиабомб), 323 обстрела, из них 4 - из РСЗО.

Южно-Слобожанское направление. Силы обороны отбили 6 атак вблизи Волчанска, Строевки, Липцов и Старицы.

Купянское направление. Враг совершил 4 штурма в районах Голубовки и Загрызово.

Лиманское направление. 22 атаки оккупантов зафиксированы в районах Новый Мир, Торское, Серебрянка, Редкодуб, Грековка, Шандриголовое, Карповка, Колодязи, Белогоровка, Григорьевка.

Северское направление. ВСУ отбили 3 штурма в районе Серебрянки.

Краматорское направление. Состоялось 3 боестолкновения вблизи Часового Яра и Белой Горы.

Торецкое направление. Враг атаковал 9 раз вблизи Дилиевки, Торецка и Русиного Яра.

Покровское направление. Силы обороны отбили 50 штурмов в районах Попов Яр, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Молодецкое, Ореховое, Шевченко, Муравка, Дачное, Мирноград, Зверево, Алексеевка и на подступах к Покровску.

Новопавловское направление. Отражено 16 атак в Шевченко, Запорожье, Андреевка-Клевцово, Зеленый Гай, Воскресенка, Вольное Поле, Темировка, Зеленое Поле и в направлении Малиевки.

Гуляйпольское направление. Оккупанты совершили одну безуспешную атаку в районе Малиновки.

Ореховское направление. Силы обороны остановили один штурм возле Каменского.

Приднепровское направление. Состоялось 6 боевых столкновений с противником.

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования ударных группировок не обнаружено.