Генштаб оновив карти фронту: найзапекліші бої - на одному напрямку

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 182 бойові зіткнення. Найзапекліші бої тривають на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 69 ворожих штурмів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.
За даними Генштабу, російські війська завдали одного ракетного удару, 101 авіаудару (225 керованих бомб) та здійснили 4429 обстрілів, з них 85 - із реактивних систем залпового вогню. Для атак також було залучено 5256 дронів-камікадзе.
Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони Новоандріївки, Оріхова та Новоданилівки у Запорізькій області, а також Ольгівки на Херсонщині.
У відповідь українські Сили оборони уразили шість районів зосередження ворожого особового складу, пункт управління дронами, один засіб ППО та два інші важливі об’єкти противника.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять бойових зіткнень. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, застосував 32 ракети та скинув 28 керованих бомб, здійснив 164 обстріли, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 16 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Кам’янки, Западного та Кутьківки, а також у напрямку Колодязного й Бологівки.
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Куп’янськ та в напрямках Петропавлівки й Новоплатонівки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись просунутися вперед у напрямках Лиману й Дробишевого та поблизу населених пунктів Середнє, Шандриголове, Торське й Колодязі.
На Слов’янському напрямку українські воїни минулої доби відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Переїзного, Виїмки, Григорівки та Федорівки.
На Краматорському напрямку зафіксовано два бойові зіткнення у районах Ступочок та Оріхово-Василівки.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак у напрямку Костянтинівки, Берестка та поблизу Щербинівки, Плещіївки, Торецька, Русиного Яру та Полтавки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 69 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Дачне, Михайлівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Мирноград, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка, Філія та в напрямку Покровська і Новопавлівки.
На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Вороне, Вербове, Андріївка-Клевцове, Зелений Гай, Маліївка, Ялта, Січневе, Соснівка, Новомиколаївка, Полтавка та в напрямку Красногірського.
На Оріхівському напрямку противник п’ять разів наступав поблизу Степового, Плавнів та Степногірська.
На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог наступальних дій не проводив.
За минулу добу російські окупаційні війська втратили 1 070 військових.
Крім того, ЗСУ знищили три танки, дві бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, два комплекси ППО, 389 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 141 одиницю автомобільної техніки.