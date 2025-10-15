Генштаб оновив карти фронту: найзапекліші бої - на одному напрямку

За даними Генштабу, російські війська завдали одного ракетного удару, 101 авіаудару (225 керованих бомб) та здійснили 4429 обстрілів, з них 85 - із реактивних систем залпового вогню. Для атак також було залучено 5256 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони Новоандріївки, Оріхова та Новоданилівки у Запорізькій області, а також Ольгівки на Херсонщині.

У відповідь українські Сили оборони уразили шість районів зосередження ворожого особового складу, пункт управління дронами, один засіб ППО та два інші важливі об’єкти противника.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять бойових зіткнень. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, застосував 32 ракети та скинув 28 керованих бомб, здійснив 164 обстріли, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 16 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Кам’янки, Западного та Кутьківки, а також у напрямку Колодязного й Бологівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Куп’янськ та в напрямках Петропавлівки й Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись просунутися вперед у напрямках Лиману й Дробишевого та поблизу населених пунктів Середнє, Шандриголове, Торське й Колодязі.

На Слов’янському напрямку українські воїни минулої доби відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Переїзного, Виїмки, Григорівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано два бойові зіткнення у районах Ступочок та Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак у напрямку Костянтинівки, Берестка та поблизу Щербинівки, Плещіївки, Торецька, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 69 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Дачне, Михайлівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Мирноград, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка, Філія та в напрямку Покровська і Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Вороне, Вербове, Андріївка-Клевцове, Зелений Гай, Маліївка, Ялта, Січневе, Соснівка, Новомиколаївка, Полтавка та в напрямку Красногірського.

На Оріхівському напрямку противник п’ять разів наступав поблизу Степового, Плавнів та Степногірська.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог наступальних дій не проводив.



