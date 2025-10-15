Генштаб обновил карты фронта: самые ожесточенные бои - на одном направлении

По данным Генштаба, российские войска нанесли один ракетный удар, 101 авиаудар (225 управляемых бомб) и совершили 4429 обстрелов, из них 85 - из реактивных систем залпового огня. Для атак также было привлечено 5256 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы Новоандреевки, Орехова и Новоданиловки в Запорожской области, а также Ольговки на Херсонщине.

В ответ украинские Силы обороны поразили шесть районов сосредоточения вражеского личного состава, пункт управления дронами, одно средство ПВО и два других важных объекта противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений. Враг нанес 12 авиационных ударов, применил 32 ракеты и сбросил 28 управляемых бомб, совершил 164 обстрела, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло 16 боевых столкновений вблизи Волчанска, Каменки, Западного и Кутьковки, а также в направлении Колодезного и Бологовки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Купянск и в направлениях Петропавловки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлениивраг атаковал 11 раз, пытаясь продвинуться вперед в направлениях Лимана и Дробышево и вблизи населенных пунктов Среднее, Шандриголово, Торское и Колодязи.

На Славянском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили шесть вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Переездного, Выемки, Григорьевки и Федоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения в районах Ступочек и Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак в направлении Константиновки, Берестка и вблизи Щербиновки, Плещеевки, Торецка, Русиного Яра и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 69 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Новое Шахово, Никаноровка, Красный Лиман, Сухецкое, Дачное, Михайловка, Новоэкономичное, Луч, Лысовка, Зверево, Котлино, Мирноград, Удачное, Молодецкое, Ореховое, Новоукраинка, Филиал и в направлении Покровска и Новопавловки.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 26 атак вблизи населенных пунктов Ивановка, Александроград, Вороное, Вербово, Андреевка-Клевцово, Зеленый Гай, Малиевка, Ялта, Сечневое, Сосновка, Новониколаевка, Полтавка и в направлении Красногорского.

На Ореховском направлении противник пять раз наступал вблизи Степного, Плавней и Степногорска.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.