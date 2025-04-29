Генштаб обновил карты боев: ВСУ разгромили войска врага в 16 районах

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

За прошедшие сутки украинские Силы обороны стойко сдерживали вражеский натиск на фронте, нанося оккупантам значительные потери. Всего зафиксировано 178 боевых столкновений.

Противник нанес один ракетный удар, совершил 115 авиаударов и сбросил 201 управляемую авиационную бомбу.

Кроме того, за сутки было зафиксировано 6010 обстрелов, среди которых 88 - из реактивных систем залпового огня. Также оккупанты использовали 2858 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Наумовка, Новодмитровка, Миропольское, Петрушевка (Сумская область); Новополь, Попов, Владимировка, Полтавка, Новая Полтавка, Малиновка, Казацкое, Гродовка, Новоэкономическое, Мирноград, Лысовка, Сухой Яр, Покровск, Зверево, Зеленое Поле, Поддубное (Донецкая область); Гуляйполе, Павловка, Новодаровка (Запорожская область) и Ольговка (Херсонская область).

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава и техники врага, одно средство ПВО и две артиллерийские системы противника.

Ситуация на направлениях:

Харьковское направление: враг девять раз пытался прорвать оборону вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного и Малой Шапковки.

Купянское направление: зафиксировано семь атак оккупантов в районах Загрызово, Кондрашовки, Петропавловки, Глушковки и Новой Кругляковки.

Лиманское направление: враг совершил 18 атак в районах Катериновки, Нового, Колодязов, Ямполовки, Липового, Редкодуба, Зеленой Долины и Нового Мира.

Северское направление: шесть атак врага были успешно отражены возле Ивано-Дарьевки, Григорьевки и Верхнекаменского.

Краматорское направление: противник десять раз атаковал позиции украинских войск в районах Маркового, Часового Яра и Белой Горы.

Торецкое направление: зафиксировано 14 атак в районах Торецка, Дружбы, Дилиевки и Дачного.

Покровское направление: украинские защитники отбили 59 штурмов в районах Сухой Балки, Елизаветовки, Сухого Яра, Малиновки, Лисовки, Котлиного, Удачного, Новосергиевки, Новоалександровки, Надеевки, Троицкого, Котляровки, Серебряного, Андреевки, а также вблизи Покровска, Старой Николаевки, Александрополя и Новопавловки.

Новопавловское направление: враг совершил 23 атаки вблизи Привольного, Константинополя, Свободного Поля, Одрадного, Багатира и Шевченко.

Гуляйпольское направление: боевых столкновений не зафиксировано.

Ореховское направление: пять вражеских атак были остановлены вблизи Щербаков, Степного и Лобкового.

Приднепровское направление: украинские силы остановили пять атак оккупантов.

Волынское и Полесское направления: признаков формирования ударных группировок врага не обнаружено.

Курское направление: Силы обороны Украины продолжают операцию на территории Курской области. За сутки произошло 15 боестолкновений, враг нанес 17 авиаударов (27 управляемых бомб) и совершил 338 обстрелов, один из которых - из РСЗО