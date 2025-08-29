Генштаб оновив карти боїв: найзапекліші - на двох напрямках

Російські війська випустили 36 ракет і здійснили 70 авіаударів, скинувши 117 керованих авіабомб.

Також ворог провів 5 358 обстрілів, зокрема 102 із реактивних систем залпового вогню, та застосував 6 205 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Дніпропетровської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Зокрема, атаки були зафіксовані в районах Маломихайлівки, Дружківки, Костянтинівки, Іллінівки, Білогір’я та Козацького.

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили й техніки противника, пункт управління, три артилерійські засоби та ще один важливий об’єкт окупантів.

Ситуація по напрямках

Фото: карти бойових дій (Генштаб ЗСУ)

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося вісім боєзіткнень. Ворог завдав 10 авіаційних ударів, скинув 20 керованих бомб, здійснив 163 обстріли, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Западного, Синьківки, Голубівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Ямполя, Дронівки й Серебрянки.

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили десять атак противника поблизу Григорівки, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак у районах Щербинівки, Торецька та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Сухий Яр, Даченське, Звірове, Удачне, Горіхове та Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 15 атак у районах населених пунктів Воскресенка, Маліївка, Зелений Гай, Піддубне, Олександроград та Запорізьке.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз намагались штурмувати позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили три атаки загарбників.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.