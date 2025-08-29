Генштаб обновил карты боев: самые ожесточенные - на двух направлениях

Российские войска выпустили 36 ракет и совершили 70 авиаударов, сбросив 117 управляемых авиабомб.

Также враг провел 5 358 обстрелов, в том числе 102 из реактивных систем залпового огня, и применил 6 205 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись населенные пункты Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В частности, атаки были зафиксированы в районах Маломихайловки, Дружковки, Константиновки, Ильиновки, Белогорья и Казацкого.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения живой силы и техники противника, пункт управления, три артиллерийских средства и еще один важный объект оккупантов.

Ситуация по направлениям

Фото: карты боевых действий (Генштаб ВСУ)

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло восемь боестолкновений. Враг нанес 10 авиационных ударов, сбросил 20 управляемых бомб, совершил 163 обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении вчера состоялось пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Западного, Синьковки, Голубовки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 31 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Торское и в сторону Ямполя, Дроновки и Серебрянки.

На Северском направлении наши воины остановили десять атак противника вблизи Григорьевки, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в направлении Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил пять атак в районах Щербиновки, Торецка и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоэкономичное, Родинское, Лисовка, Сухой Яр, Даченское, Зверево, Удачное, Ореховое и Новоукраинка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 15 атак в районах населенных пунктов Воскресенка, Малиевка, Зеленый Гай, Поддубное, Александроград и Запорожское.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз пытались штурмовать позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Степное.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили три атаки захватчиков.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.