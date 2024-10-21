Генштаб про ситуацію на фронті: за добу майже 110 боїв, найбільше на двох напрямках

Від початку доби станом на 22:00, 21 жовтня, на фронті відбулося 107 боїв. Найбільша кількість зафіксована на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірній звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

У Генштабі зазначили, що за сьогодні російські загарбники завдали по території України два ракетні та 68 авіаційних ударів, скинувши 113 керованих авіаційних бомб. Крім цього, ворог залучив для ураження понад 683 дрони-камікадзе та здійснив більше трьох тисяч обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку противник двічі без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Липців.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Стельмахівки, Джерельного, Вишневого, Зеленого Гаю, Піщаного та Лозової. Українські захисники зупинили дві ворожих атаки. Ще два боєзіткнення - продовжуються.

На Лиманському напрямку російські загарбники 14 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Новомихайлівки, Макіївки, Петропавлівки, Катеринівки, Лиману Першого та Тернів. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили два штурми окупаційних військ у бік Верхньокам’янського та Переїзного, противник успіху не мав.

На Краматорському напрямку ворог за підтримки авіації штурмував наші позиції поблизу Часового Яру. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, наразі триває штурм позицій українських підрозділів у районі населеного пункту Торецьк.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 35 разів атакував у районах Сухої Балки, Воздвиженки, Миролюбівки, Красного Яру, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Михайлівки. Наші захисники відбили 27 штурмів. Вісім атак тривають, ситуація контрольована.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 313 окупантів, з них 138 - безповоротно. Також знищено танк, дев’ять бойових броньованих машин та сім автомобілів, суттєво пошкоджено зенітний ракетний комплекс “Бук”, дві артилерійські системи та шість бойових броньованих машин", - йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 27 спроб прорвати нашу оборону поблизу Гірника, Новодмитрівки, Максимільянівки, Георгіївки, Дальнього, Катеринівки та Антонівки. Двадцять два боєзіткнення завершено, ще п’ять – досі продовжуються.

"На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали 70 осіб. Також знищено два танки та чотири бойові броньовані машини, пошкоджено один танк, одну артилерійську систему та дві бойові броньовані машини", - розповіли у Генштабі.

На Времівському напрямку противник п’ять разів атакував наші підрозділи біля Богоявленки, Новоукраїнки та Золотого. Зараз ще триває одна атака окупантів.

На Оріхівському напрямку війська загарбників один раз штурмували позиції Сил оборони поблизу Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили 4 атаки, противник успіху не мав.

На решті напрямків - без особливих змін.

Водночас триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїх селах та містах.

"Сьогодні варто відзначити воїнів 63-ї окремої механізованої бригади, 38-ї окремої бригади морської піхоти, 42-ї окремої механізованої бригади, 422-го окремого батальйону безпілотних систем та 35-ї окремої бригади морської піхоти, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці", - резюмували у Генштабі.