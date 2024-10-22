Генштаб обновил данные о потерях РФ: 1350 военных и более 70 дронов

За сутки с 21 на 22 октября Россия потеряла на фронте 1350 солдат. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 34 артсистемы, 71 дрон и 8 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.10.24 ориентировочно составили: личного состава - около 681 580 (+1350) человек;

танков - 9079 (+8) ед.;

боевых бронированных машин - 18 199 (+24) ед.;

артиллерийских систем - 19 623 (+34) ед.;

РСЗО - 1234 (+2) ед.;

средства ПВО - 981 (+2) ед.;

самолетов - 369 ед.;

вертолетов - 329 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 404 (+71) ед.;

крылатых ракет - 2625 ед.;

кораблей/катеров - 28 ед;

подводных лодок - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 27111 (+77) ед;

специальной техники - 3499 (+20) ед.