Генштаб оновив дані: найзапекліші бої точаться на Покровському напрямку

Крім того, РФ застосувала три ракети й 213 керованих авіабомб, а також здійснила 6045 обстрілів, із них 98 - із реактивних систем залпового вогню. Для атак окупанти залучили 5659 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Жихове та Бояро-Лежачі Сумської області, Красний Хутір Чернігівської області, Білогір’я Запорізької області та Миколаївка Херсонської області.

Сили оборони у відповідь вразили десять районів зосередження особового складу й техніки ворога, три пункти управління, склад боєприпасів і три артилерійські системи.

Ситуація за напрямками

Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Відбулося сім бойових зіткнень. Ворог завдав 32 авіаудари, скинув 74 керовані авіабомби та здійснив 245 обстрілів, у тому числі шість із РСЗВ.

Південно-Слобожанський напрямок. Українські воїни відбили п’ять атак у районах Вовчанська, Кам’янки, Хатнього та Фиголівки.

Куп’янський напрямок. Відбулося п’ять атак у районах Петропавлівки, Загризового, Нової Кругляківки та в бік Куп’янська.

Лиманський напрямок. Зафіксовано 21 спробу наступу в районах Карпівки, Шандриголового, Колодязів, Ямполя та Рідкодуба.

Сіверський напрямок. Шість атак відбито біля Григорівки, Серебрянки, Виїмки, Федорівки, Переїзного та в напрямку Сіверська.

Краматорський напрямок. Відбулося два боєзіткнення поблизу Оріхово-Василівки та в бік Бондарного.

Торецький напрямок. Ворог атакував шість разів у районах Плещіївки, Степанівки, Яблунівки та Русиного Яру.

Покровський напрямок. Українські воїни відбили 45 штурмів у районах Полтавки, Володимирівки, Федорівки, Новоекономічного, Родинського, Сухецького, Проміня, Покровська, Звірового, Удачного, Дачного, Новоукраїнки, Лисівки, Никанорівки та в напрямку Філії.

Новопавлівський напрямок. Зафіксовано 21 атаку біля Толстого, Комишувахи, Зеленого Поля, Маліївки, Мирного, Запорізького та Ольгівського.

Гуляйпільський та Оріхівський напрямки. Наступальних дій не проводилося.

Придніпровський напрямок. Відбито п’ять атак у напрямку Приморського, Антонівського моста та острова Білогрудий.

Волинський та Поліський напрямки. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.