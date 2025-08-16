Генштаб обновил данные: самые ожесточенные бои идут на Покровском направлении

Кроме того, РФ применила три ракеты и 213 управляемых авиабомб, а также осуществила 6045 обстрелов, из них 98 - из реактивных систем залпового огня. Для атак оккупанты привлекли 5659 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Жихово и Бояро-Лежачи Сумской области, Красный Хутор Черниговской области, Белогорье Запорожской области и Николаевка Херсонской области.

Силы обороны в ответ поразили десять районов сосредоточения личного состава и техники врага, три пункта управления, склад боеприпасов и три артиллерийские системы.

Ситуация по направлениям

Северо-Слобожанское и Курское направления. Состоялось семь боевых столкновений. Враг нанес 32 авиаудара, сбросил 74 управляемые авиабомбы и совершил 245 обстрелов, в том числе шесть из РСЗО.

Южно-Слобожанское направление. Украинские воины отбили пять атак в районах Волчанска, Каменки, Хатнего и Фиголевки.

Купянское направление. Произошло пять атак в районах Петропавловки, Загрызово, Новой Кругляковки и в сторону Купянска.

Лиманское направление. Зафиксирована 21 попытка наступления в районах Карповки, Шандриголово, Колодязов, Ямполя и Редкодуба.

Северское направление. Шесть атак отражено возле Григорьевки, Серебрянки, Выемки, Федоровки, Переездного и в направлении Северска.

Краматорское направление. Произошло два боестолкновения вблизи Орехово-Васильевки и в сторону Бондарного.

Торецкое направление. Враг атаковал шесть раз в районах Плещеевки, Степановки, Яблоновки и Русиного Яра.

Покровское направление. Украинские воины отбили 45 штурмов в районах Полтавки, Владимировки, Федоровки, Новоэкономического, Родинского, Сухецкого, Проминя, Покровска, Звёздного, Удачного, Дачного, Новоукраинки, Лисовки, Никаноровки и в направлении Филиала.

Новопавловское направление. Зафиксировано 21 атаку возле Толстого, Камышевахи, Зеленого Поля, Малиевки, Мирного, Запорожского и Ольговского.

Гуляйпольское и Ореховское направления. Наступательных действий не проводилось.

Приднепровское направление. Отбито пять атак в направлении Приморского, Антоновского моста и острова Белогрудый.

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.