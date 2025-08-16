Генштаб обновил данные: самые ожесточенные бои идут на Покровском направлении

За прошедшие сутки на фронте произошло 139 боевых столкновений. Российская армия нанесла два ракетных и 111 авиационных ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Кроме того, РФ применила три ракеты и 213 управляемых авиабомб, а также осуществила 6045 обстрелов, из них 98 - из реактивных систем залпового огня. Для атак оккупанты привлекли 5659 дронов-камикадзе.
Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Жихово и Бояро-Лежачи Сумской области, Красный Хутор Черниговской области, Белогорье Запорожской области и Николаевка Херсонской области.
Силы обороны в ответ поразили десять районов сосредоточения личного состава и техники врага, три пункта управления, склад боеприпасов и три артиллерийские системы.
Северо-Слобожанское и Курское направления. Состоялось семь боевых столкновений. Враг нанес 32 авиаудара, сбросил 74 управляемые авиабомбы и совершил 245 обстрелов, в том числе шесть из РСЗО.
Южно-Слобожанское направление. Украинские воины отбили пять атак в районах Волчанска, Каменки, Хатнего и Фиголевки.
Купянское направление. Произошло пять атак в районах Петропавловки, Загрызово, Новой Кругляковки и в сторону Купянска.
Лиманское направление. Зафиксирована 21 попытка наступления в районах Карповки, Шандриголово, Колодязов, Ямполя и Редкодуба.
Северское направление. Шесть атак отражено возле Григорьевки, Серебрянки, Выемки, Федоровки, Переездного и в направлении Северска.
Краматорское направление. Произошло два боестолкновения вблизи Орехово-Васильевки и в сторону Бондарного.
Торецкое направление. Враг атаковал шесть раз в районах Плещеевки, Степановки, Яблоновки и Русиного Яра.
Покровское направление. Украинские воины отбили 45 штурмов в районах Полтавки, Владимировки, Федоровки, Новоэкономического, Родинского, Сухецкого, Проминя, Покровска, Звёздного, Удачного, Дачного, Новоукраинки, Лисовки, Никаноровки и в направлении Филиала.
Новопавловское направление. Зафиксировано 21 атаку возле Толстого, Камышевахи, Зеленого Поля, Малиевки, Мирного, Запорожского и Ольговского.
Гуляйпольское и Ореховское направления. Наступательных действий не проводилось.
Приднепровское направление. Отбито пять атак в направлении Приморского, Антоновского моста и острова Белогрудый.
Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 010 человек.
Также украинские воины обезвредили шесть танков, две боевые бронированные машины, 42 артиллерийские системы, 152 беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня, 137 единиц автомобильной и две единицы специальной техники.