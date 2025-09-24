Генштаб оновив дані: найгарячіші бої тривають на двох ділянках фронту, карти

Атаки ворога

За уточненою інформацією, російські війська здійснили один ракетний та 53 авіаційних удари, застосували дві ракети та скинули 105 керованих авіабомб.

Також окупанти провели 4970 обстрілів, зокрема 122 - з реактивних систем залпового вогню, і використали для атак 5995 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Залізничне, Кам’янське, Запоріжжя та Комишуваха Запорізької області, а також Одрадокам’янка на Херсонщині.

Відповідь Сил оборони

У відповідь авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили противника, один склад зберігання озброєння і військової техніки та передовий пункт управління.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 12 бойових зіткнень. Росіяни завдали 8 авіаударів із застосуванням 18 керованих авіабомб та здійснили 172 обстріли, серед яких чотири - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог одинадцять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Одрадного та Западного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Куп’янська, Кіндрашівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог провів 15 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Греківки, Новомихайлівки, Середнього, Колодязів, Новоселівки, Торського та Шандриголового.

На Сіверському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили три ворожі спроби просунутися вперед у районах Дронівки та Ямполя.

На Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення у районах Костянтинівки та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак поблизу Плещіївки, Олександро-Калинового, Софіївки, Катеринівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Яблунівки та Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора поблизу Володимирівки, Никанорівки, Нового Шахового, Золотого Колодязя, Новоекономічного, Миролюбівки, Родинського, Миколаївки, Променя, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Шевченка, Дачного та у бік Новоукраїнки і Філії.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 33 атаки у районах Новохатського, Олександрограда, Січневого, Новоселівки, Соснівки, Тернового, Новогеоргіївки, Піддубного, Комишувахи, Новомиколаївки, Новоіванівки та в бік Успенівки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих атак поблизу Полтавки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Кам’янське.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.



