Майже 160 боїв за добу: Генштаб назвав ділянку фронту, де ворог наступає найактивніше

Протягом минулої доби на фронті відбулося 156 бойових зіткнень. Найбільш активно ворог штурмує на Покровському напрямку, де українські воїни відбили 49 штурмів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України

За даними Генштабу, противник завдав 94 авіаційних удари та скинув 191 керовану авіабомбу. Крім того, здійснив 5469 обстрілів, у тому числі 235 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв 6470 дронів-камікадзе.

Авіаудари зафіксовані по районах населених пунктів Добропілля, Дружківка, Костянтинівка Донецької області; Гаврилівка Дніпропетровської області; Оріхів Запорізької області; Інгулець та Одрадокам’янка на Херсонщині.

У відповідь авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, дев’ять районів зосередження особового складу та техніки, три пункти управління БпЛА, артилерійський підрозділ на вогневій позиції і два склади з майном ворога.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські захисники відбили шість атак противника. Водночас армія РФ здійснила 14 авіаударів, використавши 34 керовані авіабомби, та 165 обстрілів, зокрема 11 із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти 13 разів намагалися прорвати оборону Сил оборони в районах Вовчанська, Тихого, Западного та у напрямку Одрадного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог провів 21 атаку. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське та Новоселівка.

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Серебрянки та у бік Виїмки і Ямполя.

На Краматорському напрямку окупант тричі атакував у бік Ступочок та Новомаркового.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районах Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Панківка, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Чунишине, Звірове, Удачне, Котлине та Дачне.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 20 атак поблизу населених пунктів Філія, Зелений Гай, Піддубне, Маліївка, Січневе, Комишуваха, Вороне, Новомиколаївка та Запорізьке.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили чотири атаки окупантів поблизу Ольгівського та у бік Полтавки.

На Оріхівському напрямку загарбники шість разів намагались йти вперед на позиції наших військ в районі Кам’янського та у бік Малої Токмачки й Новоданилівки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.