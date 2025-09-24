Генштаб обновил данные: самые горячие бои продолжаются на двух участках фронта, карты

За прошедшие сутки на фронте состоялось 172 боевых столкновения с российскими захватчиками. Самые ожесточенные бои шли на Покровском и Новопавловском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По уточненной информации, российские войска осуществили один ракетный и 53 авиационных удара, применили две ракеты и сбросили 105 управляемых авиабомб.
Также оккупанты провели 4970 обстрелов, в том числе 122 - из реактивных систем залпового огня, и использовали для атак 5995 дронов-камикадзе.
Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Железнодорожное, Каменское, Запорожье и Камышеваха Запорожской области, а также Одрадокаменка на Херсонщине.
В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения живой силы противника, один склад хранения вооружения и военной техники и передовой пункт управления.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 12 боевых столкновений. Россияне нанесли 8 авиаударов с применением 18 управляемых авиабомб и осуществили 172 обстрела, среди которых четыре - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг одиннадцать раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Отрадного и Западного.
На Купянском направлении вчера состоялось пять вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Кондрашовки и Петропавловки.
На Лиманском направлении враг провел 15 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Грековки, Новомихайловки, Среднего, Колодязов, Новоселовки, Торского и Шандриголово.
На Северском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили три вражеские попытки продвинуться вперед в районах Дроновки и Ямполя.
На Краматорском направлении произошло три боестолкновения в районах Константиновки и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 17 атак вблизи Плещеевки, Александро-Калинового, Софиевки, Катериновки, Александро-Шультино, Щербиновки, Клебан-Быка, Русиного Яра, Яблоновки и Полтавки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурмовые действия агрессора вблизи Владимировки, Никаноровки, Нового Шахматного, Золотого Колодезя, Новоэкономического, Миролюбовки, Родинского, Николаевки, Луча, Лисовки, Звериного, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Шевченко, Дачного и в сторону Новоукраинки и Филиала.
На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 33 атаки в районах Новохатского, Александрограда, Январского, Новоселовки, Сосновки, Тернового, Новогеоргиевки, Поддубного, Камышевахи, Новониколаевки, Новоивановки и в сторону Успеновки.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили пять вражеских атак вблизи Полтавки.
На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в районе населенного пункта Каменское.
За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 1 104 550 военных.
Только за сутки потери российских захватчиков составили 970 человек.
Также украинские воины обезвредили два танка, три боевые бронированные машины, 43 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, два самолета, 334 беспилотные летательные аппараты, 130 единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники оккупантов.