Генштаб обновил данные: самые горячие бои продолжаются на Покровском направлении

Суббота 23 августа 2025 08:46
Генштаб обновил данные: самые горячие бои продолжаются на Покровском направлении Фото: Генштаб обновил данные о фронте за последние сутки (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

За прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения. Российская армия нанесла один ракетный и 95 авиационных ударов, применила одну ракету и 174 управляемые авиабомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Кроме того, осуществила 5197 обстрелов, среди которых 73 из реактивных систем залпового огня, и использовала 5417 дронов-камикадзе.

Авиаудары противника

Под вражеские удары попали районы населенных пунктов Зноб-Новгородское, Старая Гута Сумской области; Краматорск, Ясная Поляна, Шабельковка, Константиновка, Светлое Донецкой области; Вишневое Днепропетровской области; Степногорск, Успеновка Запорожской области; Херсон и Казацкое Херсонской области.

Действия Сил обороны

Авиация, ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили четыре района сосредоточения живой силы и техники противника, три артиллерийские системы, пункт управления и еще один важный объект врага.

Ситуация по направлениям

Северо-Слобожанское и Курское направления - отражено 7 атак. Враг нанес 14 авиаударов с применением 28 авиабомб и совершил 240 обстрелов, в том числе два - из РСЗО.

Генштаб обновил данные: самые горячие бои продолжаются на Покровском направлении

Южно-Слобожанское направление - зафиксировано 8 попыток прорыва обороны вблизи Волчанска, Амбарного и в сторону Колодязного.

Генштаб обновил данные: самые горячие бои продолжаются на Покровском направлении

Купянское направление - произошло 8 атак в районах Кондрашовки, Мирного, Степной Новоселовки и Загрызово.

Генштаб обновил данные: самые горячие бои продолжаются на Покровском направлении

Лиманское направление - 25 атак вблизи Грековки, Зеленой Долины, Колодязов, Торского и в сторону Ямполя и Серебрянки.

Генштаб обновил данные: самые горячие бои продолжаются на Покровском направлении

Северское направление - 4 штурма возле Григорьевки, Выемки и Переездного.

Генштаб обновил данные: самые горячие бои продолжаются на Покровском направлении

Краматорское направление - 5 атак вблизи Белой Горы и в сторону Ступочек.

Генштаб обновил данные: самые горячие бои продолжаются на Покровском направлении

Торецкое направление - 9 попыток штурмов у Щербиновки, Торецка, Полтавки и в сторону Степановки.

Генштаб обновил данные: самые горячие бои продолжаются на Покровском направлении

Покровское направление - самый горячий участок фронта: 38 атак вблизи Никаноровки, Новоэкономичного, Миролюбовки, Родинского, Белицкого, Сухого Яра, Чунишино, Звериного, Удачного, Молодецкого, Муравки и Дачного.

Генштаб обновил данные: самые горячие бои продолжаются на Покровском направлении

Новопавловское направление - 19 атак вблизи Зеленого Гая, Толстого, Шевченко, Воскресенки, Ольговского, Запорожского и Темировки.

Генштаб обновил данные: самые горячие бои продолжаются на Покровском направлении

Ореховское направление - одна атака в районе Каменского.

Генштаб обновил данные: самые горячие бои продолжаются на Покровском направлении

Приднепровское направление - враг совершил 4 неудачные попытки атаковать позиции ВСУ.

Генштаб обновил данные: самые горячие бои продолжаются на Покровском направлении

Гуляйпольское направление - боевых столкновений не зафиксировано.

Генштаб обновил данные: самые горячие бои продолжаются на Покровском направлении

Волынское и Полесское направления - признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Потери армии РФ

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 840 человек.

Также украинские воины обезвредили пять танков, четыре боевые бронированные машины, 23 артиллерийские системы, 148 беспилотных летательных аппаратов и 86 единиц автомобильной техники оккупантов.

