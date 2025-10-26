Генштаб оновив дані про фронт: росіяни стрімко втрачають живу силу та техніку

Ситуація на фронті

Як ми повідомляли, станом на 22:00 25 жовтня на фронті протягом доби відбулося понад півтори сотні бойових зіткнень. Найбільше - на Покровському напрямку.

На Костянтинівському напрямку було зафіксовано 21 бойове зіткнення, на Олександрівському - 15, а на Лиманському росіяни 11 разів намагались прорвати Сили Оборони.

Напередодні стало відомо, що ЗСУ звільнили населений пункт Сухецьке в Покровському районі Донецької області. У результаті більшості окупантів завдано непоправних втрат, частину взято в полон.

Нагадаємо, минулого місяця втрати росіян на Покровському напрямку за місяць зросли на третину - наші військові ліквідували до 2000 солдатів ворога.