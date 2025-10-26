Генштаб обновил данные о фронте: россияне стремительно теряют живую силу и технику

Ситуация на фронте

Как мы сообщали, по состоянию на 22:00 25 октября на фронте в течение суток произошло более полутора сотен боевых столкновений. Больше всего - на Покровском направлении.

На Константиновском направлении было зафиксировано 21 боестолкновение, на Александровском - 15, а на Лиманском россияне 11 раз пытались прорвать Силы Обороны.

Накануне стало известно, что ВСУ освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области. В результате большинству оккупантов нанесены невосполнимые потери, часть взята в плен.

Напомним, в прошлом месяце потери россиян на Покровском направлении за месяц выросли на треть - наши военные ликвидировали до 2000 солдат врага.