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Генштаб обновил данные: где продолжаются ожесточенные бои, а где атаки врага отбиты

Суббота 28 июня 2025 08:35
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Генштаб обновил данные: где продолжаются ожесточенные бои, а где атаки врага отбиты Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия продолжает массированные атаки на нескольких направлениях фронта. ВСУ сдерживают врага и наносят ему потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки зафиксировано 153 боевых столкновения на фронте. Враг нанес четыре ракетных и 57 авиационных ударов, выпустив 12 ракет и сбросив 111 управляемых авиабомб.

Также применены 3 633 дрона-камикадзе и осуществлено 5 623 артиллерийских обстрела, в том числе 54 из реактивных систем залпового огня.

Силы обороны в ответ нанесли удары по 14 районам сосредоточения личного состава, техники, а также уничтожили два пункта управления, одно средство ПВО и 10 артсистем врага.

Ситуация на направлениях

Северо-Слобожанское и Курское направления Враг нанес 12 авиаударов, сбросив 22 управляемые авиабомбы, и совершил 341 обстрел, из которых три - из РСЗО. Было остановлено 17 штурмовых действий.

Генштаб обновил данные: где продолжаются ожесточенные бои, а где атаки врага отбиты

Южно-Слобожанское направление Захватчики семь раз атаковали в районах Волчанска, Фиголевки и в сторону Петро-Ивановки и Довгенького.

Генштаб обновил данные: где продолжаются ожесточенные бои, а где атаки врага отбиты

Купянское направление Произошло пять атак вблизи Песчаного, Кондрашовки, а также в направлениях Новоплатоновки и Петропавловки.

Генштаб обновил данные: где продолжаются ожесточенные бои, а где атаки врага отбиты

Лиманское направление Зафиксировано 17 атак в районах Липового, Шийковки, Новосергиевки, Редкодуба, Торского, а также в направлениях Глущенково, Грековки, Шандриголово, Нового Мира.

Генштаб обновил данные: где продолжаются ожесточенные бои, а где атаки врага отбиты

Северское направление Остановлены две атаки вблизи Ивано-Дарьевки.

Генштаб обновил данные: где продолжаются ожесточенные бои, а где атаки врага отбиты

Краматорское направление Пять боестолкновений у Маркового, Предтечино и в сторону Белой Горы.

Генштаб обновил данные: где продолжаются ожесточенные бои, а где атаки врага отбиты

Торецкое направление Враг совершил 17 атак - в сторону Яблоновки, Дилиевки, Плещеевки, Александро-Калинового, Русиного Яра, вблизи Щербиновки, Новоспасского.

Генштаб обновил данные: где продолжаются ожесточенные бои, а где атаки врага отбиты

Покровское направление Наибольшая интенсивность - 56 штурмов в районах Малиновки, Миролюбовки, Проминя, Новосергиевки, Удачного, Новониколаевки, Троицкого и в направлениях Владимировки, Мирнограда, Сергеевки, Новоподгородного, Полтавки, Алексеевки, Мирного, Новопавловки.

Генштаб обновил данные: где продолжаются ожесточенные бои, а где атаки врага отбиты

Новопавловское направление Осуществлено 19 атак возле Шевченко, Федоровки, а также в направлениях Запорожья, Мирного, Перестройки, Ялты, Комара.

Генштаб обновил данные: где продолжаются ожесточенные бои, а где атаки врага отбиты

Гуляйпольское направление Наступательных действий не зафиксировано.

Генштаб обновил данные: где продолжаются ожесточенные бои, а где атаки врага отбиты

Ореховское направление Три попытки продвижения в районе Каменского.

Генштаб обновил данные: где продолжаются ожесточенные бои, а где атаки врага отбиты

Приднепровское направление Две неудачные атаки на позиции Сил обороны.

Генштаб обновил данные: где продолжаются ожесточенные бои, а где атаки врага отбиты

Волынское и Полесское направления Признаков формирования ударных группировок агрессора не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили одну тысячу человек.

Также украинские воины обезвредили танк, 12 боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, средство противовоздушной обороны, четыре самолета, 237 беспилотников оперативно-тактического уровня, шесть ракет и 131 единицу автомобильной техники оккупантов.

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