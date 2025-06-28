Генштаб обновил данные: где продолжаются ожесточенные бои, а где атаки врага отбиты

Россия продолжает массированные атаки на нескольких направлениях фронта. ВСУ сдерживают врага и наносят ему потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

За прошедшие сутки зафиксировано 153 боевых столкновения на фронте. Враг нанес четыре ракетных и 57 авиационных ударов, выпустив 12 ракет и сбросив 111 управляемых авиабомб.

Также применены 3 633 дрона-камикадзе и осуществлено 5 623 артиллерийских обстрела, в том числе 54 из реактивных систем залпового огня.

Силы обороны в ответ нанесли удары по 14 районам сосредоточения личного состава, техники, а также уничтожили два пункта управления, одно средство ПВО и 10 артсистем врага.

Ситуация на направлениях

Северо-Слобожанское и Курское направления Враг нанес 12 авиаударов, сбросив 22 управляемые авиабомбы, и совершил 341 обстрел, из которых три - из РСЗО. Было остановлено 17 штурмовых действий.

Южно-Слобожанское направление Захватчики семь раз атаковали в районах Волчанска, Фиголевки и в сторону Петро-Ивановки и Довгенького.

Купянское направление Произошло пять атак вблизи Песчаного, Кондрашовки, а также в направлениях Новоплатоновки и Петропавловки.

Лиманское направление Зафиксировано 17 атак в районах Липового, Шийковки, Новосергиевки, Редкодуба, Торского, а также в направлениях Глущенково, Грековки, Шандриголово, Нового Мира.

Северское направление Остановлены две атаки вблизи Ивано-Дарьевки.

Краматорское направление Пять боестолкновений у Маркового, Предтечино и в сторону Белой Горы.

Торецкое направление Враг совершил 17 атак - в сторону Яблоновки, Дилиевки, Плещеевки, Александро-Калинового, Русиного Яра, вблизи Щербиновки, Новоспасского.

Покровское направление Наибольшая интенсивность - 56 штурмов в районах Малиновки, Миролюбовки, Проминя, Новосергиевки, Удачного, Новониколаевки, Троицкого и в направлениях Владимировки, Мирнограда, Сергеевки, Новоподгородного, Полтавки, Алексеевки, Мирного, Новопавловки.

Новопавловское направление Осуществлено 19 атак возле Шевченко, Федоровки, а также в направлениях Запорожья, Мирного, Перестройки, Ялты, Комара.

Гуляйпольское направление Наступательных действий не зафиксировано.

Ореховское направление Три попытки продвижения в районе Каменского.

Приднепровское направление Две неудачные атаки на позиции Сил обороны.

Волынское и Полесское направления Признаков формирования ударных группировок агрессора не обнаружено.