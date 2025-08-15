Генштаб оновив дані про бойові дії: карти найінтенсивніших атак

"Розпочалася 1269-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Загалом, за вчора зафіксовано 149 бойових зіткнень", - повідомили в Генштабі.

За даними військових, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів двома ракетами та 81 авіаційного удару, скинувши 162 керовані бомби.

Крім цього, здійснив 5839 обстрілів, з них 88 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5593 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів:

Бояро-Лежачі Сумської області;

Новоданилівка, Оріхів Запорізької області;

Львове Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, сім артилерійських засобів, пункт управління, два склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та засіб протиповітряної оборони російських загарбників.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять боєзіткнень. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 288 обстрілів, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив одну наступальну дію поблизу Глибокого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Голубівка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Мирне, Шандриголове, Колодязі, Карпівка.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили дев’ять ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районі Григорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та в напрямку Серебрянки.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак в районах Торецька, Русиного Яру, Олександра-Калинового та в напрямку Плещіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові і наступальні дії агресора в районах Попів Яр, Полтавка, Золотий Колодязь, Никанорівка, Маяк, Володимирівка, Шахове, Рубіжне, Вільне, Новоекономічне, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Червоний Лиман, Промінь, Котлине, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Удачне, Новоукраїнка та в напрямку Балагану.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку противника в районах населених пунктів Толстой, Олександроград, Маліївка, Зелене Поле, Воскресенка, Темирівка, Новодарівка, Зелений Гай, Мирне та в напрямку Філії, Запорізького, Комишувахи.

Минулої доби на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку наші воїни відбили шість наступальних дій ворога.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога

За повідомлення Генштабу, українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 940 осіб. Також ворог втратив: