Генштаб обновил данные о боевых действиях: карты самых интенсивных атак

"Начались 1269-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. В общем, за вчера зафиксировано 149 боевых столкновений", - сообщили в Генштабе.

По данным военных, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара двумя ракетами и 81 авиационный удар, сбросив 162 управляемые бомбы.

Кроме этого, совершил 5839 обстрелов, из них 88 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5593 дроны-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов:

Бояро-Лежачи Сумской области;

Новоданиловка, Орехов Запорожской области;

Львов Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, семь артиллерийских средств, пункт управления, два склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и средство противовоздушной обороны российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боестолкновений. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб, совершил 288 обстрелов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг совершил одно наступательное действие вблизи Глыбокого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Голубовка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Мирное, Шандриголово, Колодязи, Карповка.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили девять вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районе Григорьевки, Верхнекаменского, Выемки и в направлении Серебрянки.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил пять атак в районах Торецка, Русиного Яра, Александра-Калинового и в направлении Плещеевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах Попов Яр, Полтавка, Золотой Колодец, Никаноровка, Маяк, Владимировка, Шахово, Рубежное, Вольное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Николаевка, Родинское, Красный Лиман, Луч, Котлино, Лисовка, Сухой Яр, Покровск, Зверево, Удачное, Новоукраинка и в направлении Балагана.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 21 атаку противника в районах населенных пунктов Толстой, Александроград, Малиевка, Зеленое Поле, Воскресенка, Темировка, Новодаровка, Зеленый Гай, Мирное и в направлении Филиала, Запорожского, Камышевахи.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши воины отбили шесть наступательных действий врага.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

По сообщению Генштаба, украинские воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 940 человек. Также враг потерял: