Генштаб: окупанти активізувалися біля Торецька, найважчий напрямок - Покровський

Російські війська сьогодні, 29 червня, активізувалися біля Торецька Донецької області. Але найважчий напрямок фронту - Покровський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби на всій лінії зафіксовано 170 бойових зіткнень. Ворог за добу скинув 150 керованих авіабомб та здійснив майже 4400 обстрілів.

На Харківському напрямку вже відбулося шість атак окупантів в районі Вовчанська. Дві - відбито, боєзіткнення у чотирьох локаціях продовжуються. Ситуація контрольована. Минулої доби на напрямку загарбники втратили 129 осіб живої сили, 40 з них - безповоротно.

На Куп’янському напрямку триває атака наших позицій в районі Стельмахівки. Ситуація контрольована. На Сіверському напрямку вже відбито два ворожих штурми. А три спроби загарбників просунутись уперед біля Спірного та Виїмки продовжуються.

На Краматорському напрямку від початку доби відбулося п’ять боєзіткнень. Дві атаки поблизу Калинівки відбито, точаться бойові дії у районі Часового Яру. Російський агресор успіху не має.

Ворог активно діє на Торецькому напрямку - сьогодні намагається витіснити наших захисників з позицій поблизу Торецька. Продовжується бій у трьох локаціях.

Особливо активним противник залишається на Покровському напрямку. Вже з початку доби здійснив вісім спроб прорвати українську оборону. Сили оборони вживають заходів для виснаження наступального потенціалу окупантів.

На Курахівському напрямку продовжується атака загарбників на Парасковіївку. Ситуація під контролем Сил оборони. Ще п’ять штурмів відбито в районі Костянтинівки.

На Времівському напрямку російський агресор намагається просунутися в районі Водяного. Українські підрозділи стримують загарбників вогнем. На Оріхівському напрямку воїни придушили спробу окупантів прорвати оборону.