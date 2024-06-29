Генштаб: оккупанты активизировались возле Торецка, самое тяжелое направление - Покровское

Российские войска сегодня, 29 июня, активизировались возле Торецка Донецкой области. Но самое тяжелое направление фронта - Покровское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки на всей линии зафиксировано 170 боевых столкновений. Враг за сутки сбросил 150 управляемых авиабомб и совершил почти 4400 обстрелов.

На Харьковском направлении уже произошло шесть атак оккупантов в районе Волчанска. Две - отражены, боестолкновения в четырех локациях продолжаются. Ситуация контролируется. За прошедшие сутки на направлении захватчики потеряли 129 человек живой силы, 40 из них - безвозвратно.

На Купянском направлении идет атака наших позиций в районе Стельмаховки. Ситуация контролируется. На Северском направлении уже отражены два вражеских штурма. Три попытки захватчиков продвинуться вперед возле Спорного и Выемки продолжаются.

На Краматорском направлении с начала суток произошло пять боестолкновений. Две атаки вблизи Калиновки отбиты, ведутся боевые действия в районе Часового Яра. У российского агрессора успеха нет.

Враг активно действует на Торецком направлении - сегодня пытается вытеснить наших защитников с позиций вблизи Торецка. Продолжается сражение в трех локациях.

Особенно активным противник остается на Покровском направлении. Уже с начала суток предпринял восемь попыток прорвать украинскую оборону. Силы обороны принимают меры по истощению наступательного потенциала оккупантов.

На Кураховском направлении продолжается атака захватчиков на Прасковьевку. Ситуация под контролем Сил обороны. Еще пять штурмов отбиты в районе Константиновки.

На Времивском направлении российский агрессор пытается продвинуться в районе Водяного. Украинские подразделения сдерживают захватчиков огнем. На Ореховском направлении воины подавили попытку оккупантов прорвать оборону.