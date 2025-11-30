"Рішення назріло давно". Новобранців розподілятимуть між бригадами по-новому, - Паліса

Новобранців розподілятимуть між бойовими бригадами за новими принципами. Зокрема, вони з першого дня знатимуть, в якому підрозділі нестимуть службу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента України Павла Паліси.

"Мав хорошу розмову з начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим. Працюємо над новими принципами розподілу особового складу між бойовими бригадами - це те, про що говорив Президент і що зараз дійсно потребує змін", - зазначив він.

Паліса розповів, що метою є отримання кожною бойовою бригадою прогнозованої кількості нових бійців. Новобранці, додав він, з першого дня знатимуть, в якому підрозділі і під чиїм командуванням нестимуть службу, з ким будуть навчатися і підуть на завдання.

"Сьогодні в нас є багато бригад, які вже мають власні навчальні спроможності - інструкторів, матеріальну базу. І їх потрібно буде підсилювати, щоб вони могли приймати людей вчасно та якісно готувати", - зазначив заступник керівника ОП.

На думку Паліси, тільки таким шляхом можна отримати бійця, якого буде підготовлено під певну техніку, тактику та умови військового підрозділу. Водночас, за його словами, навчальні центри не мають зникати.

"Так, буде перехідний період. Рішення назріло давно. Командири говорять про це постійно, і їх потрібно чути. За останні тижні я мав багато розмов з командирами бригад і корпусів. Вони також дають власні пропозиції, як саме це можливо зробити", - заявив Паліса.

За його словами, зміни необхідні для "справедливого, зрозумілого й прогнозованого розподілу". Вони дозволять планувати підготовку та ротації, а не "жити в хаосі ручних рішень".

Заступник керівника ОП додав, що домовився з Гнатовим про спільну нараду, на якій будуть узгоджені всі цифри, механізми та етапи впровадження нововведень.

"На наступну Ставку будуть подані на розгляд Президента варіанти рішень, і головне для всіх нас - щоб рішення реально спрацювало та допомагало тим, хто сьогодні на нулі, і тим, хто завтра стане в стрій", - наголосив він.