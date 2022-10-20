Генштаб про "непрості рішення" РФ щодо Херсона: можуть відходити і залишити мобілізованих

Угруповання військ противника може найближчим часом відійти з правобережної частини Херсонської області на лівобережну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву під час брифінгу заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова.

"Ми не виключаємо цього. Але, ви розумієте, що у повному складі не відійдуть, якщо це робитимуть при відході військ (з Херсонської області, - ред.). Противник може відходити і залишити мобілізовані для виконання завдань стримування відходу своїх військ, а найбоєздатніші підрозділи, кадрові, перемістити заздалегідь на лівобережну Україну", - зазначив Громов.

За його словами, мобілізовані росіяни не зможуть чинити сильний опір Збройним силам України. Варіантів може бути безліч, у Генштабі ЗСУ опрацьовують різні варіанти.

"Перемога буде за нами", - наголосив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ.

Напередодні командувач російської армії в Україні Сергій Суровікін описав ситуацію в Херсонській області як важку і припустив, що окупаційним силам доведеться ухвалювати "непрості рішення".