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Генштаб про "непрості рішення" РФ щодо Херсона: можуть відходити і залишити мобілізованих

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Київ, Четвер 20 жовтня 2022 16:23
Генштаб про "непрості рішення" РФ щодо Херсона: можуть відходити і залишити мобілізованих Фото: окупанти можуть найближчим часом відійти з правого берега Херсонської області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Угруповання військ противника може найближчим часом відійти з правобережної частини Херсонської області на лівобережну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву під час брифінгу заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова.

"Ми не виключаємо цього. Але, ви розумієте, що у повному складі не відійдуть, якщо це робитимуть при відході військ (з Херсонської області, - ред.). Противник може відходити і залишити мобілізовані для виконання завдань стримування відходу своїх військ, а найбоєздатніші підрозділи, кадрові, перемістити заздалегідь на лівобережну Україну", - зазначив Громов.

За його словами, мобілізовані росіяни не зможуть чинити сильний опір Збройним силам України. Варіантів може бути безліч, у Генштабі ЗСУ опрацьовують різні варіанти.

"Перемога буде за нами", - наголосив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ.

Напередодні командувач російської армії в Україні Сергій Суровікін описав ситуацію в Херсонській області як важку і припустив, що окупаційним силам доведеться ухвалювати "непрості рішення".

Нагадаємо, що вчора експерт розповів РБК-Україна, що окупантам, ймовірно, доведеться здійснити "жест доброї волі" в Херсонській області і підрозділам, що залишилися, відійти на лівий берег Дніпра.

Також раніше ми писали, що окупанти збільшили кількість блокпостів у Херсонській області після оголошення масової "евакуації".

Також учора Арестович назвав дві можливі причини евакуації окупантів із Херсона . За його словами, окупанти можуть евакуюватися з Херсона, щоб зберегти піхоту для боїв на Донеччині, або вивести ключовий персонал з-під ударів напередодні вирішальних битв.

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