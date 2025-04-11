Генштаб назвав втрати Північної Кореї в Курській області: йдеться про тисячі

У Генштабі нагадали, що Росія залучила до бойових дій проти України підрозділи збройних сил Північної Кореї. Загалом до РФ відправили понад 12 тисяч північнокорейських солдатів.

"Втрати цього контингенту КНДР (від початку операції в Курській області) склали близько 4 тисяч осіб, з них понад 3 тисячі - пораненими", - зазначає українське військове командування.

У Генштабі уточнили, що з чотирьох умовних північнокорейських бригад одну знищено, а ще три - втратили боєздатність.