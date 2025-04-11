Генштаб назвал потери Северной Кореи в Курской области: речь о тысячах

В Генштабе напомнили, что Россия привлекла к боевым действиям против Украины подразделения вооруженных сил Северной Кореи. Всего в РФ отправили более 12 тысяч северокорейских солдат.

"Потери этого контингента КНДР (с начала операции в Курской области) составили около 4 тысяч человек, из них более 3 тысяч - ранеными", - отмечает украинское военное командование.

В Генштабе уточнили, что из четырех условных северокорейских бригад одна уничтожена, а еще три - потеряли боеспособность.