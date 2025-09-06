Генштаб назвав напрямки фронту з найбільшою активністю ворога

Станом на 22:00 від початку цієї доби відбулося 129 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Загалом протягом сьогоднішнього дня російські війська завдали:

одного ракетного,

57 авіаційних ударів,

Для цього окупанти застосували три ракети та скинули 83 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили 1946 дронів-камікадзе та здійснили 3754 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили три штурмові дій окупантів.

Крім того, ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 20 керованих бомб, а також здійснив 201 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції українських підрозділів в районі Вовчанська, Амбарного, Кам’янки та в напрямку Нововасилівки. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районі Куп’янська та в напрямку Новоплатонівки. Українські захисники зупинили п’ять ворожих атак, дотепер точиться одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку російські загарбники 10 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське та у бік Шандриголового, Дерилового, бої не вщухають у п’яти локаціях.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак противника поблизу Серебрянки, Григорівки, Переїзного та у напрямку Дронівки. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано вісім бойових зіткнень. Загарбник намагався просуватись в напрямку населених пунктів Бондарне, Віролюбівка, Ступочки та Біла Гора.

На Торецькому напрямку росіяни 10 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Щербинівки, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки та в напрямку Плещіївки. Сили оборони зупинили дев’ять ворожих атак, одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 36 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Мирнограду, Родинського, Покровська, Звірового, Молодецького, Новопавлівки, Філії. Досі тривають два боєзіткнення.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 138 окупантів, із них 80 - безповоротно.

Також українські воїни знищили чотири бойові броньовані машин, 10 одиниць автомобільної техніки, 14 безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці спеціальної техніки; також пошкоджено одну гармату та чотири укриття для особового складу противника.

На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Маліївка, Шевченко, Комишуваха та у напрямку Філії, Олександрограда, Новоселівки. Одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку загарбників у бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На решті напрямків - без особливих змін.

"Сьогодні варто відзначити воїнів 153 окремої механізованої бригади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці. Слава українським захисникам і захисницям!", - наголосили військові.