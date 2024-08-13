Генштаб: кількість боїв збільшилася, майже половина з них - на Покровському напрямку

У військовому командуванні надали інформацію щодо оперативної обстановки станом на 22.00 12 серпня.

Російські обстріли

Російські окупанти протягом доби завдали по території України 2 удари трьома ракетами, та 58 авіаударів, скинувши 82 КАБи.

Крім цього, ворог застосував для ударів 418 дронів-камікадзе та здійснив понад 3300 обстрілів по позиціях Сил оборони України та населених пунктах.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку загарбники три рази атакували оборонні рубежі ЗСУ неподалік Тихого та Вовчанська, де наразі продовжуються два бої.

На Куп'янському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень, зокрема, біля Берестового, Стельмахівки, Глушківки, Новоосинового, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки та Андріївки. У Генштабі додали, що одинадцять зіткнень завершено, одне - триває.

На Лиманському напрямку російські загарбники 25 разів атакували позиції ЗСУ поблизу Невського, Макіївки, Тернів та Торського. Сили оборони відбили 24 атаки, ще одна - продовжується.

На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень ЗСУ відбивали чотири ворожі штурми у районах Верхньокам'янського та Спірного, де досі триває один бій.

На Краматорському напрямку було сім боїв поблизу Часового Яру та Богданівки, два з яких продовжуються.

На Торецькому напрямку окупанти 10 разів атакували ЗСУ біля Залізного, Торецька та Нью-Йорка. Дев'ять боєзіткнень - завершено, одне - триває.

На Покровському напрямку точилося 50 боїв неподалік н.п. Калинове, Суха Балка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Гродівка, Миколаївка, Желанне, Скучне, Пантелеймонівка, Тимофіївка, Новожеланне та Птиче.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони відбили 43 атаки, сім - ще продовжуються.

"За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 236 окупантів, 88 з них - безповоротно. Також знищено бліндаж самохідну гаубицю 2С19 та три одиниці автотранспорту. Крім цього, пошкоджено танк, три артилерійські системи, міномет 2Б11 та три одиниці автотранспорту", - йдеться у звіті.

На Курахівському напрямку противник вісім разів атакував позиції ЗСУ поблизу Парасковіївки, Калинового, Георгіївки, Красногорівки та Костянтинівки. Шість боєзіткнень завершено, два - тривають.

На Времівському напрямку загарбники здійснили шість наступальних дій у бік Водяного, Костянтинівки та Вугледару. Три атаки досі продовжуються. У Генштабі додали, що ситуація під контролем ЗСУ.

На Оріхівському напрямку два ворожі штурми позицій підрозділів ЗСУ поблизу Новоандріївки не мали успіху.

На Придніпровському напрямку ворог також зазнав поразки, шість разів атакуючи оборонні рубежі ЗСУ, йдеться у зведенні Генштабу.

У військовому командуванні додали, що на інших напрямках ситуація особливих змін не зазнала.