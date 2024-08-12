ua en ru
Пн, 12 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

За минулу добу понад 120 боїв, найгарячіша ситуація на чотирьох напрямках, - Генштаб

Понеділок 12 серпня 2024 08:40
UA EN RU
За минулу добу понад 120 боїв, найгарячіша ситуація на чотирьох напрямках, - Генштаб Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 124 бойових зіткнення між українськими захисниками та російськими окупаційними військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Агресор здійснив 4673 обстріли, зокрема 129 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Ворог також завдав 65 авіаударів і п’ять ракетних ударів по українських позиціях та населених пунктах, використавши 18 ракет.

Авіаудари були завдані в районах населених пунктів Сумської, Харківської, Донецької та Запорізької областей. Однак українські війська продовжують ефективно протистояти агресії.

За минулу добу українська авіація та ракетні війська завдали дев’ять ударів по ворожих цілях, уразили два пункти управління, три артилерійські системи, склад боєприпасів та три важливих об’єкти окупантів.

Ситуація на фронті

Найбільша кількість зіткнень відбулася на Куп’янському, Лиманському, Краматорському та Покровському напрямках.

На Харківському напрямку зафіксовано п'ять бойових зіткнень, на Куп’янському - десять атак, на Лиманському - 21 штурмову дію ворога. Сили оборони України успішно відбивали штурмові дії біля ключових населених пунктів на цих напрямках.

Ситуація на Волинському та Поліському напрямках залишається без змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Противник продовжує зберігати військову присутність на кордоні з Чернігівською та Сумською областями, активно застосовуючи авіацію та здійснюючи обстріли прикордонних населених пунктів.

Українські військові продовжують виснажувати наступальний потенціал ворога, завдаючи йому значних втрат вздовж всієї лінії фронту та у тилу.

Втрати росіян

За минулу добу російські загарбники втратили 1080 осіб, три танка, п’ять бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, три РСЗВ, один засіб ППО, 73 дрони, одну крилату ракету, 66 автомобілів та одну одиницю спецтехніки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війна Росії проти України Війна в Україні
NEWS
Вторгнення в Курську область створює загрози діям РФ в Україні та стабільності режиму Путіна, - ISW
Вторгнення в Курську область створює загрози діям РФ в Україні та стабільності режиму Путіна, - ISW
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців