За минулу добу понад 120 боїв, найгарячіша ситуація на чотирьох напрямках, - Генштаб

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 124 бойових зіткнення між українськими захисниками та російськими окупаційними військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Агресор здійснив 4673 обстріли, зокрема 129 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Ворог також завдав 65 авіаударів і п’ять ракетних ударів по українських позиціях та населених пунктах, використавши 18 ракет.

Авіаудари були завдані в районах населених пунктів Сумської, Харківської, Донецької та Запорізької областей. Однак українські війська продовжують ефективно протистояти агресії.

За минулу добу українська авіація та ракетні війська завдали дев’ять ударів по ворожих цілях, уразили два пункти управління, три артилерійські системи, склад боєприпасів та три важливих об’єкти окупантів.

Ситуація на фронті

Найбільша кількість зіткнень відбулася на Куп’янському, Лиманському, Краматорському та Покровському напрямках.

На Харківському напрямку зафіксовано п'ять бойових зіткнень, на Куп’янському - десять атак, на Лиманському - 21 штурмову дію ворога. Сили оборони України успішно відбивали штурмові дії біля ключових населених пунктів на цих напрямках.

Ситуація на Волинському та Поліському напрямках залишається без змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Противник продовжує зберігати військову присутність на кордоні з Чернігівською та Сумською областями, активно застосовуючи авіацію та здійснюючи обстріли прикордонних населених пунктів.

Українські військові продовжують виснажувати наступальний потенціал ворога, завдаючи йому значних втрат вздовж всієї лінії фронту та у тилу.