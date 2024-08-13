Генштаб: количество боев увеличилось, почти половина из них - на Покровском направлении

В военном командовании предоставили информацию об оперативной обстановке по состоянию на 22:00 12 августа.

Российские обстрелы

Российские оккупанты в течение суток нанесли по территории Украины 2 удара тремя ракетами, и 58 авиаударов, сбросив 82 УАБ (КАБ).

Кроме этого, враг применил для ударов 418 дронов-камикадзе и совершил более 3300 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении захватчики три раза атаковали оборонительные рубежи ВСУ недалеко от Тихого и Волчанска, где продолжаются два боя.

На Купянском направлении произошло 12 боевых столкновений, в частности, возле Берестового, Стельмаховки, Глушковки, Новоосинового, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки и Андреевки. В Генштабе добавили, что одиннадцать столкновений завершено, одно продолжается.

На Лиманском направлении российские захватчики 25 раз атаковали позиции ВСУ вблизи Невского, Макеевки, Тернов и Торского. Силы обороны отразили 24 атаки, еще одна - продолжается.

На Северском направлении во время боевых столкновений ВСУ отражали четыре вражеских штурма в районах Верхнекаменного и Спорного, где до сих пор продолжается один бой.

На Краматорском направлении было семь боев вблизи Часового Яра и Богдановки, два из которых продолжаются.

На Торецком направлении оккупанты 10 раз атаковали ВСУ возле Железного, Торецкого и Нью-Йорка. Девять боев - завершены, одно - продолжается.

На Покровском направлении было 50 боев возле н.п. Калиновое, Сухая Балка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Гродовка, Николаевка, Желательное, Нудное, Пантелеймоновка, Тимофеевка, Новожелание и Птичье.

В Генштабе отметили, что Силы обороны отразили 43 атаки, семь - еще продолжаются.

"По уточненной информации, сегодня на этом направлении было обезврежено 236 оккупантов, 88 из них - безвозвратно. Также уничтожен блиндаж самоходной гаубицы 2С19 и трех единиц автотранспорта. Кроме этого, поврежден танк, три артиллерийские системы, миномет 2Б11 и три единицы автотранспорта", - говорится в отчете.

На Кураховском направлении противник восемь раз атаковал позиции ВСУ вблизи Парасковеевки, Калинового, Георгиевки, Красногоровки и Константиновки. Шесть боев завершены, два - продолжаются.

На Времивском направлении захватчики совершили шесть наступательных действий в сторону Водяного, Константиновки и Угледара. Три атаки до сих пор продолжаются. В Генштабе добавили, что ситуация находится под контролем ВСУ.

На Ореховском направлении два вражеских штурма позиций подразделений ЗСУ вблизи Новоандреевки не имели успеха.

На Приднепровском направлении враг также потерпел поражение, шесть раз атакуя оборонные рубежи ЗСУ, говорится в возведении Генштаба.

В военном командовании добавили, что на других направлениях ситуация особых изменений не претерпела.