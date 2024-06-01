Генштаб: на фронте с начала суток более 70 боев, больше всего - на Покровском направлении

С начала 1 июня на фронте уже произошло 73 боевых столкновений. Российские оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Покровском, Северском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на актуальная сводка Генштаба.

На Купянском направлении за сегодня произошло 4 боевых столкновения. Две атаки были успешно отбиты, еще две - продолжаются вблизи Дружелюбовки. Здесь российские оккупанты тоже активно применяют управляемые авиационные бомбы.

Два удара КАБА потерпела Дружелюбовка и еще один КАБ россияне сбросили на Райгородку. По Тобаевке и Синьковке российская авиация нанесла огневое поражение НАРам, семь и 14 ракет соответственно.

На Северском направлении количество боевых столкновений возросло до 10. Одну атаку украинские защитники отбили, девять еще продолжаются. Ситуация контролируется, уверяет Генштаб.

На Краматорском направлении русские войска атаковали при поддержке авиации. Силы обороны отразили четыре штурмовых действия российских оккупантов на этом направлении.

На Покровском направлении ситуация остается напряженной. С начала суток здесь произошло уже 23 боевых столкновения. Враг пытается протиснуть оборону ВСУ при поддержке авиации. 14 атак наши воины отбили, девять еще продолжаются.

На Кураховском направлении общее количество атак возросло до 19. Силы обороны Украины успешно отразили 13 штурмовых действий российских захватчиков. Еще шесть боев продолжаются у Красногоровки, Константиновки и Водяного, где враг активно применяет авиацию.

На Времьевском направлении украинские воины отразили четыре атаки российских оккупантов.

На Приднепровском направлении (в районе Крынок) с начала суток произошло три боевых столкновения. Враг применял авиацию.