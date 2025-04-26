Генштаб про фронт: біля Покровська майже 60 штурмів, на Курщині два бої тривають

У військовому командуванні розповіли про оперативну обстановку станом на 22:00 26 квітня.

Російські обстріли

Ворог з опівночі і до вечора завдав по позиціях ЗСУ і населених пунктах України 1 ракетний удар та 82 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 141 керовану авіаційну бомбу.

Крім того, російські загарбники завдали 919 ударів дронами-камікадзе, здійснили майже 5000 артилерійських обстрілів.

Ситуація на фронті

На Куп'янському напрямку противник 4 рази намагався витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій поблизу Нової Кругляківки та Загризового, наразі триває 1 бій.

На Лиманському напрямку противник атакував 22 рази, намагаючись просунутися поблизу н.п. Надія, Греківка, Нове, Новомихайлівка та в напрямку Серебрянки. Українські захисники відбили 21 атаку ворога, досі триває одне боєзіткнення.

На Сіверському напрямку ЗСУ успішно зупинили 3 атаки в районах н.п. Білогорівка та Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 10 спроб росіян просунутися вперед поблизу Часового Яру, Курдюмівки, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку російські окупанти 27 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ в районах Дружби, Леонідівки, Кримського та Торецька.

На Покровському напрямку ворог інтенсивно атакував - тут агресор здійснив 59 штурмових та наступальних дій. У Генштабі зазначили, що висока активність противника була в районах н.п. Суха Балка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Даченське, Удачне, Успенівка, Преображенка, Котлярівка та Андріївка. Зараз триває 8 боїв.

"За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на даному напрямку знешкодили 330 окупантів, 185 з них - безповоротно", - передали в Силах оборони.

Крім того, в Генштабі додали, що воїни ЗСУ також захисники знищили 7 автомобілів, 34 мотоцикли, 1 самохідну артилерійську установку, 14 БПЛА та антену управління БПЛА, окрім цього, значно пошкодили 10 автомобілів, самохідну артилерійську установку та гармату ворога.

На Новопавлівському напрямку воїни ЗСУ зупинили 13 атак противника у районах н.п. Привільне, Дніпроенергія та Розлив.

На Оріхівському напрямку відбулося 4 боєзіткнення, росіяни намагалися просунутися в районах н.п. Малі Щербаки та Степове, наразі триває 1 бій.

На Придніпровському напрямку українські захисники успішно зупинили одну ворожу атаку.

На Курському напрямку відбулося 16 боїв, з них 2 досі тривають. Тут протягом доби ворог здійснив 264 артилерійських обстрілів, зокрема 14 - із РСЗВ, завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 24 керовані бомби.

На Харківському та Гуляйпільському напрямках сьогодні російські загарбники наступальних дій не проводили.